На маткапитал покушаются аферисты

Московское отделение ПФР информирует: семейный капитал привлекает пристальное внимание мошенников. Аферисты предлагают помощь в обналичивании сертификатов на маткапитал, однако законным путем получить наличные по сертификатам нельзя. Пользуясь подобными услугами, граждане могут отделаться потерей части средств или вовсе лишиться прав на господдержку. Владелец сертификата также становится соучастником нецелевых трат госсредств.

ПФР напоминает, что маткапитал мера соцподдержки граждан, у которых с 2007 по 2021 гг. родились или были усыновлены второй или третий и следующие дети. Право на капитал подтверждается сертификатом гособразца.

Сейчас распорядиться этими средствами можно только целевым образом: улучшить жилищные условия, оплатить образование или присмотр за любым из детей, потратить его на накопительную пенсию для матери или на соцадаптацию детей-инвалидов.

Заявить о своем праве на государственную поддержку можно в местном отделении ПФР или в МФЦ, а также через личный кабинет на сайте Фонда. Сертификат можно получить и в электронном виде, а потратить его в любое время.