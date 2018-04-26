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Всемирно известный мастер айкидо Масатоси Ясуно проведёт мастер-класс в Кстово
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Всемирно известный мастер айкидо Масатоси Ясуно проведёт мастер-класс в Кстово 

Нижегородская правда 45 минут назад
Фото: Нижегородская правда
pixabay.comВсемирно известный мастер айкидо Масатоси Ясуно проведёт мастер-класс в КстовоС 26 по 29 апреля 2018 года в г. Кстово (Международная Олимпийская Академия Спорта (Зал УСЗ-1), ул. Зеленая, 4) пройдёт семинар одного из самых известных мастеров айкидо современности, обладателя 8-го дана Масатоси Ясуно, сихана (преподавателя) Всемирного Центра Айкидо в Токио.
Одновременно с мастер-классом 28-29 апреля 2018 года будет проведена Традиционная VII Детская школа Айкидо под руководством ученика Ясуно сихана — Ёсино Кацухиса (6-й дан). В рамках Школы 29 апреля в 12:00 состоится Традиционный Фестиваль Айкидо, на котором будут представлены лучшие показательные выступления детей, взрослых и приглашённых инструкторов семинаров.
Расписание семинара:
26 апреля
17:00 — 18:30  27 апреля
10:00 — 11:00  17:30 — 19:00  28 апреля
9:00 — 10:30  17:30 — 19:00  29 апреля
8:00 — 9:00  12:00 — 13:30 ФЕСТИВАЛЬ АЙКИДО
17:00 — 18:30
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