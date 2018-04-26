Мария Ростова из Initiative: Секреты успешного спецпроекта в медиа

Активность брендов в специальных проектах растет с небывалой силой, разнообразие форматов поражает воображение, бренды становятся смелее и готовы делать сложные проекты и интеграции, о которых потом еще долго говорят и приводят в пример. Как же сделать спецпроект успешным и эффективным? Об этом расскажет руководитель направления спецпроектов Initiative Мария Ростова.

1. Определите, какую задачу призван решить спецпроект

Спецпроекты — это, в первую очередь, возможность обратить на себя внимание аудитории, вступить с ней в коммуникацию, построить диалог, улучшить восприятие бренда и усилить рост бренд метрик. И сделать это можно двумя путями: через интеграцию в наиболее популярный среди аудитории контент или через создание своего, отвечающего интересам потребителей.

Спецпроекты не работают на построение широкого охвата аудитории и значительный рост знания бренда (хотя за проект знание всё же растет в среднем на 4 п.п.), поэтому если задача коммуникации максимально охватно рассказать о новом продукте или обновлении его линейки, то мы рекомендуем сфокусироваться на прямом ТВ и онлайн-видео. Отдать предпочтение спецпроектам стоит, если бренду важно рассказать об уникальных свойствах продукта, донести его ценности и позиционирование до аудитории, вовлечь и построить правильный имидж.

2. Избавьтесь от стереотипов

Есть мнение, что спецпроекты не влияют на продажи. А вот и нет. Проведя в последнее время большое количество замеров проектов, с уверенностью можем сказать, что проекты растят не только имиджевые KPI, но и позитивно влияют на продажи и намерение купить продукт (в среднем за проект рост purchase intent составляет 12 п.п.).

3. Используйте преимущества различных форматов

Добиться эффективности с точки зрения взаимодействия с аудиторией и роста бренд метрик можно, если понимать особенности каждого канала.

На Т В самыми эффективными являются наиболее простые и частотные форматы — это заставки, устные объявления, 3D логотипы. Важно, чтобы графическое воплощение всех форматов имело не только продуктовую часть, но и содержало в себе ключевые элементы и цветовую гамму проекта, в который мы интегрируемся. Так, для всех наших кросс-медиа проектов мы снимаем отдельный ролик под заставку, который используется и в качестве ролика для онлайн-видео, а также адаптируем под проект все форматы присутствия.

У ТВ-проектов есть очень приятный бонус — всегда гарантированное премиальное позиционирование бренда в программе. В первую очередь, за счёт ограниченного присутствия рекламодателей внутри программы, а также за счет времени и дней недели выхода наиболее рейтинговых программ в эфир. Важно понимать, что, когда бренд интегрируется в программу, им полностью перекрывается категория и закрываются входные двери для всех прямых конкурентов, а значит, вовлеченный зритель видит только нас. Ну и самое главное, мы всегда добиваемся лучших условий для клиентов благодаря стратегическому партнерству с ключевыми телеканалами и селлерами. Это позволяет получать самые выгодные ценовые условия и запускать эксклюзивные форматы под бренды.

4. Идите за потребителем

При интеграции бренда в диджитал проекты важно учитывать не только ресурс и формат, но и то, как пользователь потребляет контент. Это преимущественно социальные сети, мобильные приложения или десктопное чтение новостей и статей на крупных порталах. Всё это влияет на финальный выбор платформы проведения проекта.

В диджитал проектах наиболее популярны сейчас механики интеграции в блоггерский контент, в киберспортивные трансляции, построение долгосрочного сотрудничества с киберспортивными командами и предоставление аудитории эксклюзивного контента на эксклюзивных условиях.

Так, вместе с AXE мы первыми из FMCG-брендов зашли на территорию киберспорта и вот уже второй год участвуем в крупнейших турнирах Dota2 и CS: GO, работая с популярными командами.

5. Расширяйте «кругозор»

Важно максимизировать присутствие во всех доступных диджитал ресурсах, как в мобильных приложениях программы/канала, в их группах в социальных сетях, так и в декстопных версиях. Это позволит не только значительно увеличить уникальный охват аудитории, но и максимально вовлечь аудиторию через релевантные механики: в десктопе — через контентные, в мобильных приложениях — через интерактивные механики.

Хороший пример такого проекта — наш кейс с брендом Epica в «Танцах на ТНТ». Нам удалось не просто максимально нативно и ярко интегрироваться в проект, но и связать проект с продажами, впервые зайдя на территорию голосования и предоставив аудитории возможность отдавать дополнительный голос от бренда за любимого участника через сканирование упаковки йогурта. Результаты проекта превзошли наши ожидания и побили все рекорды похожих проектов.

6. Не забывайте о проверенных средствах

Видеоконтент очень востребован аудиторией, а любимые лица в кадре только увеличивают количество и глубину просмотров. При этом не нужно списывать со счетов ставшие уже в каком-то смысле традиционными механики: интеграции в редакционные статьи, тесты, создание видеоконтента под продукт и другие. Все они не теряют своей популярности и по-прежнему эффективно выполняют свои задачи, особенно если к привычному формату контента добавить функциональную «изюминку», которая привлечет максимум внимания со стороны аудитории. Например, как в кейсах AXE Nightly, Lipton Lenta 2/0, All Thing s Hair (Unilever).

7. Действуйте по плану

Сначала рождается идея. Она может быть максимально сумасшедшей, после чего оттачивается как произведение искусства. Она может появиться как по щелчку, так и в долгих и многократных штормингам команды. И только после того, когда все детали проекта становятся очевидными и влюбляют в себя всю команду, подбирайте площадку. Тогда выбор становится максимальным простым, так как почти все площадки можно разделить на категории под разные задачи, интересы, механики и найти идеального партнера.

8. Уточните метрики

Мы оцениваем как общепринятые KPI, так и влияние спецпроекта на ключевые бренд-метрики. Для видео — это количество просмотров и стоимость просмотра, для контентного проекта — уникальный охват и стоимость уникального пользователя в зоне спецпроекта, для ТВ проекта — количество рейтингов и полученный охват. Влияние оценивается с помощью опроса фокусных групп среди тех, кто контактировал с проектом, и тех, кто остался не знаком с проектом. Всё это показывает, насколько хорошо сработал проект.