Организаторы конкурса, выпустившие уральских курсантов маршировать в снегопад в летних рубашках и юбках, заявили, что дети были в термобелье

Организаторы мероприятия, в рамках которого курсанты

маршировали

по заснеженной площади Екатеринбурга , после чего фотографии произошедшего облетели соцсети, пояснили, что это был конкурс «Смотр строя и песни», а детям предлагали отменить его или одеться потеплее.

Представитель проекта «Сыны и дочери отечества», проводившего конкурс, Ольга Рогулина рассказала радиостанции

"Эхо Москвы" , что организаторы предложили участникам выслать запись выступления. По ее словам, решение об участии детей в конкурсе без верхней одежды принимали сами коллективы.

За день до конкурса была очень хорошая погода, но именно 24 числа пошел снег. Напомним, по данным синоптиков, в тот день выпала половина месячной нормы осадков в виде мокрого снега. «Мы предложили участникам полностью отменить конкурс, потому что перенести его уже не было возможности. Было также предложено вернуться домой, записать видео вступления, нам отправить, чтобы не принимать участия на улице» — пояснила Рогулина.

Она подчеркнула, что коллективы, которые решили остаться и принять участие в конкурсе, были подготовлены: дети были одеты в термобелье. По ее словам, они ожидали своего выступления в теплом помещении, а на улице маршировали не более пяти минут.

Более того, организаторы, как отметила Рогулина, рекомендовали детям выйти на конкурс в теплой уличной одежде, в которой они приехали, и не требовали от них непременного выступления в летних костюмах. «Я понимаю, что для тех, кто не знает ситуацию, конечно, это смотрится не очень приятно. Нам тоже эта ситуация неприятна», — добавила она.

Znak.com заявили, что не видят оснований проводить проверку по данному инциденту, так как никакого принуждения не было. Кроме того, уполномоченный по правам детей в Свердловской области Игорь Мороков в беседе с журналистами

E1.ru посоветовал не нагнетать ситуацию по поводу случившегося.

Накануне, 25 апреля, по интернету и средствам массовой информации разошлись фотографии с курсантами, марширующими в снегопад возле екатеринбургского Областного дома офицеров, будучи одетыми в летние костюмы, причем на девушках были юбки выше колена и легкие блузки. Очевидцы посчитали это репетицией парада Победы и высказали крайнее возмущение.