Девочки-кадеты, «добровольно» маршировавшие по заснеженной площади Екатеринбурга, слегли с температурой

Девочки-кадеты,

маршировавшие

в коротких юбках и легких блузках по заснеженной площади Екатеринбурга на конкурсе «Смотр строя и песни», заболели. Ранее один из организаторов конкурса Ольга Рогулина утверждала, что дети добровольно отказались выступать в теплой одежде.

"Решение [выступать на улице], скорее всего, было принято организаторами. В помещении было все занято. Другие команды возмущались, им ответили: «Идите [отсюда], мы вас не держим». Некоторые девочки из нашей команды уже были простужены, а сейчас [окончательно] заболели. У меня, к примеру, горло болит и температура", — рассказала сайту

66.ru одна из участниц конкурса. В ее команде из Карпинска были девочки с шестого по девятый класс.

Другая участница конкурса подчеркнула, что решение выступать на улице подростки принимали добровольно и за верхнюю одежду жюри не снимало баллы. Между тем школьница рассказала, что выступление длилось 10-15 минут, в то время как ранее Рогулина рассказывала, что дети маршировали не более пяти минут.

Ученица кадетского корпуса Татьяна пояснила, что парадную форму составляют черные туфли (балетки), штаны и рубашка, и участники конкурса обошлись без водолазок и джемперов. По ее словам, смотр строя и песни традиционно проходит на улице, но с такими погодными условиями ее команда столкнулась впервые. «Мы не испугались, только очень переживали, что не все получится так слаженно и красиво, как мы это умеем делать», — отметила девочка.

Между тем председатель жюри Андрей Семочкин возмутился произошедшим. По его словам, раньше во время непогоды смотры устраивали в помещении Дома офицеров. «Я в это время председательствовал у вокалистов, хореографов и театралов. Честно говоря, я сам возмущен по этому поводу. Я бы самих их раздел до трусов и заставил [по снегу] шагать.

При этом никаких взысканий к офицерам, которые позволили детям маршировать в снегопад в одних рубашках, не будет, заявила Ольга Рогулина. Ранее она уже поясняла, что организаторы предложили конкурсантам выйти в верхней одежде или вернуться домой и записать видео вступления, но они решили соревноваться под снегопадом. По словам Рогулиной, у детей под рубашками было термобелье, однако сами дети сказали, что это не так, либо оно было не у всех.

С 23 по 25 апреля в Екатеринбурге проходил региональный этап конкурса „Сыны и дочери Отечества“. Школьники соревновались в строевой подготовке, умении исполнять патриотические песни, а также в театральном мастерстве. Главный приз — поездку в Москву — получил отряд „Рысь“ из Карпинска.

25 апреля по интернету и средствам массовой информации

разошлись

фотографии с курсантами, марширующими в снегопад возле екатеринбургского Областного дома офицеров и одетыми при этом в летние костюмы. Причем на девушках были юбки выше колена и легкие блузки. Очевидцы посчитали это репетицией парада Победы и высказали крайнее возмущение.

По утверждению Рогулиной, никто не заболел.