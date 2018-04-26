Нижегородские энергетики поставили фермера на грань банкротства

Согласно материалам дела, размер платы за потребленную электроэнергию был завышен в результате незаконных действий со стороны энергетиков. Обнаружив в ходе плановой проверки неисправность приборов учета электрической энергии, сетевая организация потребовала от фермера восстановить учет, а также изменить места расположения счетчиков.

«Находясь в тяжелом финансовом положении, фермерское хозяйство обратилось в компанию с просьбой о восстановлении учета электроэнергии силами общества. Между тем организация отклонила просьбу заявителя и стала производить расчет объема потребленной электроэнергии с применением расчетного метода», — сообщил представитель пресс-службы антимонопольного ведомства.

Для покрытия образовавшейся заложенности, фермерское хозяйство вынуждено было начать убой молочного скота. Нижегородским УФАС обществу было выдано предписание о прекращении злоупотребления своим доминирующим положением. Напомним, в марте текущего года сетевая компания уже была оштрафована на 600 тысяч рублей за установку счетчика.

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