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Нижегородские энергетики поставили фермера на грань банкротства
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Нижегородские энергетики поставили фермера на грань банкротства 

РИА «ФедералПресс» 49 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В нижегородское УФАС поступило обращение от фермерского хозяйства Сергачского района на действия ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Заявитель сообщил, что компания насчитала ему необоснованно высокую плату за электроэнергию.
Согласно материалам дела, размер платы за потребленную электроэнергию был завышен в результате незаконных действий со стороны энергетиков. Обнаружив в ходе плановой проверки неисправность приборов учета электрической энергии, сетевая организация потребовала от фермера восстановить учет, а также изменить места расположения счетчиков.
«Находясь в тяжелом финансовом положении, фермерское хозяйство обратилось в компанию с просьбой о восстановлении учета электроэнергии силами общества. Между тем организация отклонила просьбу заявителя и стала производить расчет объема потребленной электроэнергии с применением расчетного метода», — сообщил представитель пресс-службы антимонопольного ведомства.
Для покрытия образовавшейся заложенности, фермерское хозяйство вынуждено было начать убой молочного скота. Нижегородским УФАС обществу было выдано предписание о прекращении злоупотребления своим доминирующим положением. Напомним, в марте текущего года сетевая компания уже была оштрафована на 600 тысяч рублей за установку счетчика.
Фото: pixabay.com
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