Росморречфлот прогнозирует рост транзита грузов по СМП до 12-14 млн т в 2018 году

МОСКВА , 26 апреля. / ТАСС /. Объем грузовых перевозок по Северному морскому пути (СМП) увеличится, по прогнозам, с 9,93 млн тонн в 2017 году до 12-14 млн тонн в 2018 году, сообщил в четверг журналистам заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Юрий Костин в кулуарах международной конференции «Транспорт и логистика в Арктике».

Ранее, 1 марта 2018 года, выступая с посланием Федеральному собранию РФ , президент России Владимир Путин заявил, что Северный морской путь станет «ключом к развитию русской Арктики, регионов Дальнего Востока». По словам главы государства, перед Россией стоит задача сделать его «по-настоящему глобальной, конкурентной транспортной артерией» и увеличить к 2025 году грузопоток на СМП до 80 млн тонн в год.

"Объем перевозки грузов по СМП в 2018 году я бы оценивал в диапазоне 12-14 млн тонн. Сейчас по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличение происходит практически двукратное. За первый квартал примерно в прошлом году было 1,3 млн тонн, а сейчас 2,5 млн тонн. Рост будет…, [по осторожным прогнозам], до 12-14 млн тонн, но скорее всего, больше", — сказал Костин и добавил, что в 2017 году объем перевозок грузов на Северном морском пути составил 9,93 млн тонн, в 2016 году — 7,48 млн тонн.

"За прошлый год администрацией Северного морского пути выдано более 660 лицензий на грузоперевозки по СМП. Основные грузы — это минералы, северный завоз (продукты и товары необходимые для поддержания жизнедеятельности на Крайнем Севере и в Арктике — прим. ТАСС) и транзитные перевозки", — сообщил замруководителя Росморречфлота.

О Северном морском пути

Северный морской путь — судоходный маршрут в российской Арктике. До начала XX века использовалось название Северо— Восточный проход. В официальных российских документах СМП определен как «исторически сложившаяся национальная транспортная коммуникация РФ». Проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и Берингово), соединяет в единую транспортную систему европейские и дальневосточные порты РФ, а также устья судоходных сибирских рек.

Длина СМП от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения — 5,6 тыс. км. Продолжительность навигации составляет 2-4 месяца, использование ледоколов позволяет сделать ее круглогодичной.