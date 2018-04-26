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Мособлдума ввела штрафы за непредоставление информации о движении общественного транспорта
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Мособлдума ввела штрафы за непредоставление информации о движении общественного транспорта 

РИАМО 51 минуту назад
Фото: РИАМО
Депутаты Мособлдумы приняли закон о введении штрафов за нарушение требований передачи мониторинговой информации о параметрах движения пассажирского транспорта, передает в четверг корреспондент РИАМО.
«Нарушение требований, установленных нормативными правовыми актами Московской области, о передаче мониторинговой информации о параметрах движения и местоположении транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок, в региональную навигационно-информационную системы Московской области влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — от 70 тысяч до 100 тысяч рублей», — значится в документе.
Данный закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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