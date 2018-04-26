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В МГТУ прошёл поэтический марафон «Калейдоскоп литератур»
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В МГТУ прошёл поэтический марафон «Калейдоскоп литератур» 

АиФ Адыгея 52 минуты назад
Фото: АиФ Адыгея
25 апреля в читальном зале Научной библиотеки МГТУ состоялся «Калейдоскоп литератур» — поэтическая встреча, посвященная 15-летию факультета международного образования и 25-летию МГТУ.
Студенты факультета читали стихи любимых поэтов на родном языке и коротко на русском рассказывали, о чем они.
Риши Нафисия Мазу Эба (Конго) очень эмоционально прочитала стихотворение «Мама, я благодарю тебя». Признанием любви к Родине были стихотворения, прочитанные Гуляйым Мырадовой (Туркмения) и Шижирзаей Улзийбаатар (Монголия). О мире и стремлении к мирной жизни стихами арабских поэтов рассказали Хана Хазем (Ливан) и Джанти Хаджарат (Иордания), а Мохамед Мохаммед (Бахрейн) — о том, как тесно мы связаны друг с другом, живя на одной планете. Звучали стихи на арабском, французском, туркменском, монгольском, рассказали в пресс-службе МГТУ.
А затем — это уже экспромт — читали на русском. Франсилия Накузеби (Конго) вызвала восторг и овации чтением пушкинского «Я помню чудное мгновенье», Тэргэлсаран Батсайхан (Монголия) замечательно декламировала стихи Некрасова, а Гуляйым Мырадова (Туркмения) вдохновенно, профессионально — «Россия начиналась не с меча!» Асадова.
Иллюстрациями к поэтической встрече стали слайды с изображением памятников природы и культуры стран, откуда студенты факультета приехали учиться в Россию. Презентация сопровождалась стихотворениями Гумилева, Бунина, Тарковского, Бальмонта об Африке, Азии, Ближнем Востоке.
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