В МГТУ прошёл поэтический марафон «Калейдоскоп литератур»

25 апреля в читальном зале Научной библиотеки МГТУ состоялся «Калейдоскоп литератур» — поэтическая встреча, посвященная 15-летию факультета международного образования и 25-летию МГТУ.

Студенты факультета читали стихи любимых поэтов на родном языке и коротко на русском рассказывали, о чем они.

Риши Нафисия Мазу Эба ( Конго ) очень эмоционально прочитала стихотворение «Мама, я благодарю тебя». Признанием любви к Родине были стихотворения, прочитанные Гуляйым Мырадовой ( Туркмения ) и Шижирзаей Улзийбаатар ( Монголия ). О мире и стремлении к мирной жизни стихами арабских поэтов рассказали Хана Хазем ( Ливан ) и Джанти Хаджарат ( Иордания ), а Мохамед Мохаммед ( Бахрейн ) — о том, как тесно мы связаны друг с другом, живя на одной планете. Звучали стихи на арабском, французском, туркменском, монгольском, рассказали в пресс-службе МГТУ.

А затем — это уже экспромт — читали на русском. Франсилия Накузеби (Конго) вызвала восторг и овации чтением пушкинского «Я помню чудное мгновенье», Тэргэлсаран Батсайхан (Монголия) замечательно декламировала стихи Некрасова, а Гуляйым Мырадова (Туркмения) вдохновенно, профессионально — « Россия начиналась не с меча!» Асадова.

Иллюстрациями к поэтической встрече стали слайды с изображением памятников природы и культуры стран, откуда студенты факультета приехали учиться в Россию. Презентация сопровождалась стихотворениями Гумилева, Бунина, Тарковского, Бальмонта об Африке, Азии, Ближнем Востоке.