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Из-за котят эвакуировали электричку Новосибирск-Сокур
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Из-за котят эвакуировали электричку Новосибирск-Сокур 

Все новости Новосибирской области 56 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«Поезд был отогнан в тупик. Для проверки вызвана бригада кинологов, которая показала, что подозрительным предметом оказалась коробка с котятами», — сообщил VN.ru представитель Западно-Сибирской железной дороги Михаил Лыкосов.
Для доставки пассажиров к месту следования со станции Новосибирск-Главный железнодорожники направили резервный состав, который прибыл на станцию Новосибирск-Южный в 10:37 (мск). Электропоезд продолжил следование с задержкой 46 минут. На движение других поездов инцидент не повлиял.
Напомним, пассажиров двух поездов Нерюнгри-Москва и Новокузнецк-Москва пришлось эвакуировать утром 27 ноября из-за угрозы взрыва на станции Новосибирск-Главный. Сообщения о минировании оказались ложными.
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