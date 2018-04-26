Из-за котят эвакуировали электричку Новосибирск-Сокур

«Поезд был отогнан в тупик. Для проверки вызвана бригада кинологов, которая показала, что подозрительным предметом оказалась коробка с котятами», — сообщил VN.ru представитель Западно-Сибирской железной дороги Михаил Лыкосов.

Для доставки пассажиров к месту следования со станции Новосибирск-Главный железнодорожники направили резервный состав, который прибыл на станцию Новосибирск-Южный в 10:37 (мск). Электропоезд продолжил следование с задержкой 46 минут. На движение других поездов инцидент не повлиял.

Напомним, пассажиров двух поездов Нерюнгри-Москва и Новокузнецк-Москва пришлось эвакуировать утром 27 ноября из-за угрозы взрыва на станции Новосибирск-Главный. Сообщения о минировании оказались ложными.