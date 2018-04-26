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Решение о поставках С-300 в Сирию пока не принято, заявили в Ростехе
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Решение о поставках С-300 в Сирию пока не принято, заявили в Ростехе 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
АНТАЛЬЯ, 26 апр — РИА Новости. Принципиального решения по поставкам зенитных ракетных систем С-300 в Сирию не принято, заявил журналистам в четверг в ходе авиасалона Eurasia Airshow-2018 гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Нет", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
О возможном возврате к обсуждению поставок С-300 Сирии в Генштабе ВС РФ заявили после того, как США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, на которых якобы производится химическое оружие.
Позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что после удара коалиции у Москвы нет «никаких моральных обязательств» не поставлять С-300 Сирии.
Российский военный эксперт Игорь Коротченко сообщал РИА Новости, что системы необходимо поставить как можно скорее. Причем оптимальным вариантом поставка порядка восьми дивизионов С-300 со всеми средствами обеспечения и развернутой системой радиолокационного контроля воздушного пространства. Кроме того, чтобы ускорить поставку, он предложил поставлять снимаемые с вооружения С-300 ВКС РФ (которые сейчас активно пополняются системами нового поколения С-400).
Возможная поставка С-300 Сирии вызывает озабоченность Израиля.
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