Ещё
Полицейские провели для орловских студентов квест-игру «Скажи наркотикам — нет»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейские провели для орловских студентов квест-игру «Скажи наркотикам — нет» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 59 минут назад
Цель профилактической квест-игры, организованной сотрудниками УНК областного УМВД, — предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, а также повышение уровня осведомленности студентов о последствиях потребления наркотиков.
В мероприятии, помимо обучающихся Орловского техникума агротехнологий и транспорта были задействованы представители отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних, а также педагогический состав учебного учреждения.
В квест-игре приняли участие три команды. Мероприятие проходило в два этапа. Сначала был организован конкурс плакатов на тему «Скажи наркотикам — НЕТ!». Во второй части квеста обучающиеся выполняли задания на тематических станциях «Интернет-безопасность», «Осторожно: СПИД», «Признаки наркозависимости», «Законодательство». Студенты разгадывали кроссворд с вопросами, касающимися ВИЧ-инфекции, прошли викторину, главной темой которой стал вред от употребления наркотических средств.
Также в ходе мероприятия молодые люди решали тестовые задания на знание антинаркотического законодательства и обсудили тему «Альтернатива наркотикам — здоровый образ жизни».
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Ишиме Тюменской области полицейские провели акцию «Госуслуги. Быстро! Просто! Надежно!» В Смоленске ветераны органов внутренних дел провели «Урок мужества» для студентов В Перми состоялся молодежный форум «Служба по призванию»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»37
Россиян оставят без торговых центров172
Трамп унизил Макрона88
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США163
Самбурская унизила Летучую13
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
02:23
Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада
Новости Москвы Погода
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение