Полицейские провели для орловских студентов квест-игру «Скажи наркотикам — нет»

Цель профилактической квест-игры, организованной сотрудниками УНК областного УМВД , — предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, а также повышение уровня осведомленности студентов о последствиях потребления наркотиков.

В мероприятии, помимо обучающихся Орловского техникума агротехнологий и транспорта были задействованы представители отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних, а также педагогический состав учебного учреждения.

В квест-игре приняли участие три команды. Мероприятие проходило в два этапа. Сначала был организован конкурс плакатов на тему «Скажи наркотикам — НЕТ!». Во второй части квеста обучающиеся выполняли задания на тематических станциях «Интернет-безопасность», «Осторожно: СПИД», «Признаки наркозависимости», «Законодательство». Студенты разгадывали кроссворд с вопросами, касающимися ВИЧ-инфекции, прошли викторину, главной темой которой стал вред от употребления наркотических средств.

Также в ходе мероприятия молодые люди решали тестовые задания на знание антинаркотического законодательства и обсудили тему «Альтернатива наркотикам — здоровый образ жизни».