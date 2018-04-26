Мужчину оштрафовали за запах шаурмы и потребовали устранить его до Дня Победы

Московского индивидуального предпринимателя Набко Фарида Абдо наказали за сильный запах шаурмы, говорится на сайте городского управления Роспотребнадзора

Черемушкинский районный суд признал его виновным по статье 6.4 КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований), а надзорные органы выдали предписание устранить запах до 7 мая.

Жалоба поступила от жильца квартиры в доме 43 на улице Миклухо-Маклая, на первом этаже которого находится заведение.

Проверка показала, что Абдо использовал только общую со всеми квартирами в подъезде вентиляцию. «Производственное помещение не оборудовано механической приточно-вытяжной системой вентиляции, санузел персонала не оборудован вытяжной системой вентиляции, — отмечено в сообщении надзорщиков. — Электрический гриль, электрический гриль для кур и аппарат для шаурмы не оборудованы локальными вытяжными системами с механическим побуждением воздуха».

Ранее в январе на запах шаурмы жаловались жители квартир на Ленинградском проспекте. Чиновники установили нарушителя — владельца магазина на первом этаже, составили на него протокол и приостановили работу ларька на два месяца.