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Петербург за семь лет снизил потери воды в два раза
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Петербург за семь лет снизил потери воды в два раза 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Внедрение приборного учета воды позволило Санкт-Петербургу за семь лет снизить потери воды в два раза. Об этом в четверг сообщил вице-губернатор города Игорь Албин в ходе Всероссийского совещания региональных центров по энергосбережению в рамках Российского международного энергетического форума (РМЭФ).
"Внедрение приборного учета воды на всех этапах, начиная с производства, транспортировки, реализации, потребления. Итог — мы констатируем снижение расходов и потерь воды на водопроводных сетях в 2017 году по отношению к 2010 года на 51%, мы констатируем снижение повреждений, дефектов на сетях южной зоны в 2017 году по отношению к 2010 году на 56%, а также снижение среднегодового энергопотребления по сравнению с 2010 годом в 2017 году на 26%", — сказал он.
По словам вице-губернатора, вторым показателем, позволяющим эффективно использовать водные ресурсы, является пилотный проект ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по созданию системы управления водоснабжением в южных районах города. Проект включает в себя комплекс технических мероприятий, связанных с внедрением электронного сбора, обработки, хранения и передачи данных о водопотреблении, а перспективе и водоотведении абонентов.
"Проблема водоснабжения, проблема канализования — это проблема, которая влияет на качество жизни… поэтому был задуман и реализован проект в южной части города. В течение ближайших двух лет эта модель будет работать на всей территории города Санкт-Петербурга", — добавил он.
Система водоснабжения Санкт-Петербурга — это комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих бесперебойную подачу потребителям питьевой воды. В состав комплекса входят девять водопроводных станций, 193 повысительных насосных станций, сеть трубопроводов протяженностью 7216,6 км, два завода по производству гипохлорита натрия.
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