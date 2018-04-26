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С начала года в Марьиной Роще заключено 14 договоров о реструктуризации долга за ЖКУ
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С начала года в Марьиной Роще заключено 14 договоров о реструктуризации долга за ЖКУ 

Управа района Марьина роща 38 минут назад
Фото: Управа района Марьина роща
Сотрудниками ГБУ «Жилищник района Марьина Роща» с начала года заключено 14 договоров о реструктуризации долга за жилищно-коммунальные услуги на сумму 963 тыс. 782 руб. Об этом сообщила начальник юридического отдела районного «Жилищника» Анна Никитина.
— Из-за долгов семи жителям Марьиной Рощи пришлось ограничить услуги водоотведения. В текущем месяце нами было подано 47 заявлений о вынесении судебного приказа на злостных неплательщиков. Общая сумма их задолженности составила более пяти миллионов рублей, — уточнила Никитина.
Сотрудниками ГБУ «Жилищник района Марьина Роща» постоянно ведется работа с неплательщиками, долг которых был сформирован за период менее полугода. Объявления вывешиваются на информационных досках в подъездах жилых домов, ежедневно высылаются уведомления с приглашением в «Жилищник», заключаются договоры о реструктуризации. (то)
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