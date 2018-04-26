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СБУ пресекла контрабанду оружия из Европы и США
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СБУ пресекла контрабанду оружия из Европы и США 

RT на русском 1 час назад
Фото: Украина.ру
Служба безопасности Украины пресекла в Одессе работу организованной группировки, которая занималась контрабандой и продажей огнестрельного оружия, завезённого в разобранном виде из Европы и США.
«Двое жителей областного центра организовали незаконную переправку из стран Западной Европы и США комплектующих к стрелковому оружию», — говорится в сообщении.
Злоумышленники получали комплектующие через сервисы международной почтовой связи, затем они собирали образцы оружия для продажи. Клиентов находили через специализированные форумы в Интернете.
«Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов незаконного снабжения и сбыта огнестрельного оружия представителям криминальных кругов», — подчеркнули в ведомстве.
В отношении задержанных открыто уголовное производство по ст. 201 УК Украины (контрабанда).
Ранее Госпогранслужба Украины пресекла ввоз в Румынию нескольких партий контрабандных сигарет.
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