Эксперты: неравенство доходов населения в России зашкаливает

Эксперты Института экономики роста им. Столыпина отмечают, что коэффициент Джини, измеряющий степень неравенства доходов населения, составляет в России 41,6. Специалисты делают вывод, что «распределение доходов между бедными и богатыми остается крайне несбалансированным».

Например, в 2016 году среднедушевой доход 10% представителей самой богатой группы населения в 15,6 (!) раза превысил тот же показатель у 10% представителей самой бедной группы населения. Как отмечает эксперт Абел Аганбегян , «10% семей, а это почти 15 млн человек, на душу в среднем имеют доход не менее 96 тысяч рублей в месяц». «Это богатые. А другие 10% семей — бедные: у них доход меньше 6 тысяч рублей на душу. Ну, нельзя иметь в обществе такие разрывы! — уверен Аганбегян. — В Европе разрывы — 8-10 раз, в странах социал-демократической ориентации (в скандинавских например) — 6-8 раз, в Японии — 5 раз. Вопиющий разрыв в доходах — причина огромного количества бедных, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума».

По словам экспертов, динамика распределения доходов населения свидетельствует о том, что «в 2016 году по сравнению с 1995-2005 годами неравенство доходов в России усугубилось».

Также эксперты отмечают, что неравенство доходов является как «источником социальной напряженности», так и «серьезным препятствием на пути экономического развития». «Высокое неравенство сокращает спрос на отечественные продукты на внутреннем рынке. Кроме того, действующая система налогообложения доходов физических лиц усиливает неравенство, — подчеркивают авторы доклада. — В России не работает одна из важнейших функций налоговой системы — распределительная. Налогообложение доходов физических лиц должно быть направлено, в том числе на устранение диспропорций в доходах населения». Кроме того, по мнению экономистов, разрыв в доходах между бедными и богатыми можно рассматривать как «потенциальный источник доходов бюджета».

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