Вчера на Юго-Западе Москвы прошла встреча префекта ЮЗАО Олега Волкова с жителями микрорайона Щербинка

О встрече Олега Александровича с жителями Щербинки (микрорайон Южного Бутова) рассказывает интернет-газета «Москва За Калужской заставой».

Впервые на встрече обсуждались проблемы и перспективы социально-экономического развития одного микрорайона. Договоренность об этом была достигнута несколько месяцев назад. Тогда жители Южного Бутова захотели убедиться, что власти округа и города достаточно хорошо знакомы с проблемами Щербинки (микрорайона Юго-Запада, а не города в Московской области ), и узнать, когда и каким образом эти проблемы планируется решать.

Представители власти и жители обговорили актуальные вопросы, одним из которых был ввод в эксплуатацию детского сада на улице Маршала Савицкого (владения 16-18). По словам заместителя префекта Александра Лапшинова, задержка с открытием произошла по вине строителей, отделавших фасад материалами, не отвечающими противопожарным требованиям.

Сейчас это несоответствие устранено за счет подрядчика, а здание проверили специалисты Департамента образования Москвы . Планируется, что во втором квартале 2018 года детский сад откроет свои двери, а 1 сентября примет первых воспитанников.

Владимир ХИТРУК