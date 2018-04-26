В Рязанской области открылся сезон зарыбления

Сезон зарыбления — подсадки рыбы в водоёмы — начался в Рязанской области . Мальки, которую всю зиму содержались в закрытых садках, будут выпущены в пруды, передаёт ОТР.

Весной в местных водоёмах появятся мелкие толстолобики, амуры и карпы. Первое время рыбу будут кормить специальным кормом и зерном. Если сейчас вес каждой особи едва достигает одного килограмма, то уже к осени они будут весить по три килограмма.

Вылов рыбы, как правило, начинается и наступлении холодов — в середине октября. Улов попадёт на прилавки магазинов Центрального региона страны. Предположительно, в 2018 году рязанские рыбхозяйства отправят в розницу свыше 600 тонн рыбы.