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В Рязанской области открылся сезон зарыбления
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В Рязанской области открылся сезон зарыбления 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Сезон зарыбления — подсадки рыбы в водоёмы — начался в Рязанской области. Мальки, которую всю зиму содержались в закрытых садках, будут выпущены в пруды, передаёт ОТР.
Весной в местных водоёмах появятся мелкие толстолобики, амуры и карпы. Первое время рыбу будут кормить специальным кормом и зерном. Если сейчас вес каждой особи едва достигает одного килограмма, то уже к осени они будут весить по три килограмма.
Вылов рыбы, как правило, начинается и наступлении холодов — в середине октября. Улов попадёт на прилавки магазинов Центрального региона страны. Предположительно, в 2018 году рязанские рыбхозяйства отправят в розницу свыше 600 тонн рыбы.
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