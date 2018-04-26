Елена Летучая прокомментировала слухи о своей беременности 

Российский журналист и продюсер Елена Летучая, известная широкой публике благодаря программе «Ревизорро», ответила журналистам на вопросы о возможном пополнении в ее семье. Дело в том, что популярную телеведущую поклонники довольно часто подозревают в беременности. Тем более, Елена любит носить объемные наряды. Однако, по словам звезды, она пока не может порадовать публику данной новостью. — сказала Елена Летучая журналисту Sobesednik.ru. Журналистка уже признавалась общественности, что хотела бы стать многодетной матерью и иметь «хотя бы троих детей». Напомним, в августе 2016 года Елена Летучая вышла замуж за бизнесмена Юрия Анашенкова. И с тех пор поклонники постоянно ждут новости о беременности звезды. — говорила Елена Летучая. Видимо, реализовать желание стать матерью звезде оказалось не так уж и просто. Зато звезда активно работает и вскоре обещает представить публике новый интересный проект, подробности которого она пока не сообщает. Фото: Instagram@elenapegas