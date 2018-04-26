Музеи, кинотеатры и лектории: как получить бесплатный билет для ребенка

«Музеи — детям»

В большинстве московских музеев бесплатный вход открыт в дни государственных праздников, в ежегодную «Ночь в музее», по случаю дня рождения учреждения или еженедельно в специально отведенные часы. Впрочем, юные москвичи могут воспользоваться такой возможностью в любое время и бесплатно посетить один из 90 музеев, галерей и выставочных залов столицы.

Бесплатные билеты предоставляются учащимся московских школ и колледжей в рамках проекта «Музеи — детям». Он объединяет крупнейшие площадки по всему городу, среди которых Музей Москвы , музей-панорама «Бородинская битва», Государственный музей истории ГУЛАГа и Музей космонавтики. Кроме того, в число участников проекта входят несколько музеев-квартир русских писателей и поэтов, в том числе авторов произведений из школьной программы. Среди них Государственный музей А. С. Пушкина и его филиалы, музеи Булгакова, Есенина и Паустовского, культурный центр «Интеграция» имени Н. А. Островского, Государственный музей В. В. Маяковского, Дом-музей Марины Цветаевой , «Дом Высоцкого на Таганке» и Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына . Юные москвичи также могут попасть в некоторые государственные галереи, усадьбы и выставочные залы. Полный список можно увидеть на портале mos.ru

Чтобы получить бесплатный билет, ребенку необходимо иметь при себе социальную карту или карту «Москвенок». Ее нужно приложить к специальному считывателю на кассе, отмеченной вывеской «Здесь школьник может получить бесплатный билет». Взрослый может бесплатно пройти в музей с группой от восьми до 10 детей, а если юных посетителей 11 и больше, сопровождать их могут двое взрослых. Подробнее о том, как организовать бесплатный поход ребенка в музей, читайте в инструкции mos.ru.

Кинотеатры

Сеть городских кинотеатров «Москино» регулярно проводит бесплатные показы фильмов для детей. В репертуаре преобладают отечественные сказки и музыкальные картины, на протяжении десятилетий рассказывающие зрителям о дружбе, любви и победе добра над злом. Наряду с популярными советскими лентами в кинотеатрах также можно посмотреть современные и зарубежные мультфильмы. В прошлом году в кинотеатрах сети прошли показы XI Большого фестиваля мультфильмов, в программу которого вошли 30 анимационных картин российских режиссеров, снятых в 2007–2016 годах. А в марте и апреле этого года зрители смогли познакомиться с анимационной программой Суздальского фестиваля мультфильмов.

В конце апреля в кинотеатрах «Москино» можно будет посмотреть полюбившиеся зрителям советские фильмы: «Новые приключения Капитана Врунгеля», «Каменный цветок», «Магия черная и белая» и другие фильмы. Бесплатные сеансы проходят в кинотеатрах «Березка», «Молодежный», «Полет», «Спутник», «Искра», «Вымпел». Единственное условие — предварительная регистрация на сайте «Москино. С мая вход и вовсе будет свободным, в порядке живой очереди. Также бесплатные сеансы запланированы в кинотеатрах „Салют“ и „Тула“.

»Университетские субботы», или Как стать сильным без тренажеров?

Еженедельно по субботам в столице проходят лекции, мастер-классы, экскурсии и практикумы, направленные на расширение кругозора школьников. Каждое мероприятие рассчитано на свою аудиторию — это могут быть будущие выпускники, учащиеся седьмых — девятых классов, а в некоторых случаях педагоги и родители. Бесплатные занятия проводятся в рамках проекта «Субботы московского школьника», который реализуется уже пятый год подряд. Чтобы принять в них участие, необходимо заранее зарегистрироваться онлайн.

Флагманское направление проекта — «Университетские субботы», в ходе которых лекции и семинары проводят преподаватели ведущих вузов страны. В этом году встречи с профессорами проходят в самих образовательных учреждениях. Лекции обычно напрямую связаны с университетской программой или носят общий, просветительский характер. Например, 28 апреля в Московском архитектурном институте расскажут о растениях в архитектуре зданий, в Московской государственной академии ветеринарной медицины проведут лекцию о сальмонеллезе. В МАДИ пройдет лекция «Тормоза придумали трусы. Так ли это?», а в ГЦОЛИФКе состоится практикум «Как стать сильным без тренажеров».

Наряду с «Университетскими субботами» в Москве проходят «Исторические субботы», во время которых юные москвичи узнают новое о прошлом России , посещают исторические музеи и выставки, а также встречаются с учеными. В рамках «Суббот мужества» школьники принимают участие в занятиях по строевой и огневой подготовке, преодолению полосы препятствий, сборке-разборке оружия, а программа «Арт-суббот» включает практикумы и мастер-классы по живописи, музыке, фотографии и дизайну. Тематические субботние мероприятия организуют и для слушателей, интересующихся развитием ИТ и телевидения, финансовой сферой, спортом и экологией.

Кружки и секции

Для родителей, которые хотят найти ребенку интересное занятие на постоянной основе, на mos.ru разработали специальный сервис по подбору кружков и секций рядом с домом. Они открыты в школах и центрах детского творчества, при префектурах, музеях, театрах и промышленных предприятиях.

Ребят ждут музыкальные и танцевальные классы, школы изобразительного искусства и творческие студии. Ученики, которые хотят получить дополнительные знания по одному из школьных предметов, могут выбрать занятия по астрономии, биологии, географии, истории, математике, природоведению, физике или химии. Кроме того, в городе открыто большое количество классов по изучению иностранных языков и программированию, военно-патриотических и литературных клубов, кружков моделирования, детских научных обществ и даже несколько студий циркового искусства. И разумеется, в столице есть множество спортивных школ, на базе которых проводятся занятия более чем по 70 видам спорта. О том, как выбрать вид спорта исходя их индивидуальных потребностей и склонностей ребенка, читайте в материале mos.ru.

Детские технопарки

В рамках городского образовательного проекта «Учебный день в технопарке» ученики 7–11-х классов московских школ и студенты колледжей посещают детские технопарки, созданные на базе ведущих вузов и высокотехнологичных предприятий столицы (Мосгормаш, технополис «Москва», РГСУ, МФЮА «Наукоград», «Инжинириум» при МГТУ имени Н. Э. Баумана, Центр развития инжиниринга Московского политеха, «Смарт-парк» (на базе Московского центра упаковки «Абстракт») при МИЭТе). Для ребят разработано более 20 программам: промышленный дизайн, высокотехнологичное оборудование, виртуальная и дополненная реальность, видеопроизводство, нейротехнологии, информационные технологи и робототехника, архитектура и геоинформатика, графический дизайн, нанотехнологии и композиты, космические и летательные аппараты и многое другое.

Здесь дети осваивают навыки работы с высокотехнологичным оборудованием и инструментами, знакомятся с современным производством и инженерными профессиями.

Подробнее о том, как работают детские технопарки и как записать ребенка в один из них, можно узнать на портале iMoscow.

Все городские события — в календаре mos.ru (при необходимости можно отметить в поиске только бесплатные мероприятия)