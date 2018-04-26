Путешествие из Харькова в Москву — «Танки» Кима Дружинина

Тут стоит сразу отметить, что фильм Дружинина — совсем не обычное военное историческое кино, которое мы с вами привыкли смотреть. Действие в картине происходит еще до войны, поэтому никакого открытого противостояния между фашистами и Советами в нем быть не может (но скрытого предостаточно). Так что, если придя в кинотеатр, вы рассчитываете увидеть военный блокбастер с взрывами и прочими экшн-сценами, то этот фильм явно не для вас. «Танки» — это приключенческое роуд-муви, помещенное в жанровые рамки военного кино. Такой симбиоз российскому зрителю покажется, как минимум странным, как максимум оригинальным. Фото: kinopoisk.ru В основу фильма положена реальная история легендарного танкового пробега из Харькова Москву на новеньких, но еще не доведенных до совершенства Т-34. 1940 год великий военный конструктор Михаил Кошкин Андрей Мерзликин ) изобрел и сконструировал победоносный танк Т-34. Для того чтобы машина отправилось в серийное производство, опытный образец должен пройти определенное количество километров, которых на тот момент Т-34 не хватало. По этой причине танк не берут на смотрины в столицу. Но инициативный Кошкин с решением сверху соглашаться не собирается и вместе с машинистами, девушкой-сталеваром ( Аглая Тарасова ) и НКВД-шником ( Антон Филипенко ) отправляется в Москву на танках своим ходом. Фото: kinopoisk.ru В пути команду Кошкина ждет множество любопытных и забавных передряг, которых в реальном пробеге не было. На самом деле, на пути из Москвы обратно в Харьков, домой Кошкин тоже решил вернуться в танке, ведь добравшись до белокаменной, Т-34 набрал только половину положенного пробега — инженер заработал пневмонию и умер через несколько месяцев. Именно это стало самой главной потерей в путешествии. Хотя о трагическом финале вам не расскажут даже в последнем титре, дабы сохранить комедийный настрой киноленты. Фото: kinopoisk.ru Стоит отдать дань сценаристами за весьма убедительные и интересные события, с которыми сталкиваются герои на пути к Москве. Не зная исторических подробностей, можно и впрямь поверить, что полупьяные и колоритные казаки-разбойники способны по глупости украсть советские танки или, что собственная армия готова без должных приказов разбомбить секретные машины.

Нелепостью остается только сюжетная линия с фашистами и главным злодеем. На протяжении всей картины «тридцатьчетверки» преследуют немцы. Это подогревает интерес зрителей, так и ждешь, когда же начнется битва. Но вместо ожидаемого боя, нам во флешбэке преподносят абсурдный и фарсовый эпизод, где немцы погибают совершенно анекдотическим образом, для полного эффекта создателям оставалось добавить сюда музыка из «Деревни дураков». Хотя этого стоило ожидать еще, когда фашистский командир отдает приказ «активировать Шульца», звучит это так же «внушительно», как другая киношная фраза, уже ставшая народным мемом — «выпускайте Кракена». Фото: kinopoisk.ru На деле этот немецкий «Кракен» совсем не похож на хитрого, опасного и секретного спецагента. На вид он больше напоминает немого Кощея бессмертного, которого в итоге побеждают ни команда Кошкина, ни великие советские танки, а собственные ноги, так как он буквально путается в них и взрывает себя гранатой.

Все это уничтожило финал. Возникает ощущение, что создателям просто не хватило денег на еще одну экшн-сцену, которая бы стала достойной кульминацией и послужила логичным переходом к развязке. Вообще при просмотре «Танков» возникает много вопросов. Например, почему броню Т-34 не берут противотанковые снаряды, но за пару минут прожигает мини-огнемет? Ведь в самом начале картины, нам как раз говорят, что стране нужен танк, который бы «в пекле не плавился». Или почему команда не взяла с собой никакого оружия? Хотя подозрительный НКВД-шник мог бы ожидать диверсии. Фото: kinopoisk.ru Но несмотря на все это у «Танков» есть безусловные плюсы. Во-первых — это великолепная съемка и потрясающая цветокоррекция, картинка получилась по-настоящему красивой. От пейзажей не оторвать глаз.

Во-вторых — замечательная актерская работа Андрея Мерзликина, который внешне очень похож на Кошкина, в этом вы удостоверитесь, увидев финальный титр. Но помимо этого артист отлично изобразил простого советского инженера, который, как любой русский человек, любитель «быстрой езды», немного авантюрист, и при этом не забывает о важном. А важным для Кошкина-Мерзликина всегда остается родина и народ. Именно ради простых людей он пускается в опасный танковый пробег. Фото: kinopoisk.ru В-третьих, что особенно приятно, в киноленте практически нет никакой идеологической составляющей. Нас никто не хочет убедить в том, что в СССР все было идеально или, что Сталин лучший на свете правитель. Кстати, изначальное название «Танков» было — «Увидеть Сталина», но создатели решили поменять его, и правильно сделали. Ведь речь в картине совсем не о товарище Джугашвили и даже не о танках, а, в первую очередь, о самом Кошкине и его мужественном решении, без которого, возможно, история Великой Отечественной войны пошла бы совершенно по иному пути, и не факт, что в лучшую сторону.