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В DarkNet появилось новое поколение фишинг-китов
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В DarkNet появилось новое поколение фишинг-китов 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Специалисты компании Check Point совместно с CyberInt обнаружили фишинг-киты нового поколения, которые рекламируются в DarkNet. Ранее фишинг-киты включали одну или две страницы для сбора личной или финансовой информации. Однако обнаруженные фишинг-киты представляют новое продвинутое поколение угроз для создания более убедительных поддельных сайтов.
Создатель фишинг-китов [A] pache предлагает пользователям DarkNet с низким техническим бэкграундом создать собственную фишинговую кампанию для сбора критической информации о пользователях. Чтобы запустить ее, достаточно загрузить многофункциональный фишинг-кит и следовать инструкции по установке.
Стоимость фишинг-кита от создателя [A] pache варьируется от 100 до 300$, что значительно выше, чем средняя стоимость подобных хакерских инструментов, цена которых в среднем 20-50$. [A] pache предоставляет покупателю полный набор инструментов для атаки. Один из них — это внутренний интерфейс, с помощью которого злоумышленник может создать фейковую веб-страницу многих известных ритейл-брендов и управлять фишинг-кампанией.
На данный момент в портфеле [A] pache такие известные бренды, как Walmart, Americanas, Ponto Frio, Casas Bahia, Submarino, Shoptime and Extra. Так как целевая аудитория большинства перечисленных ритейлеров — это бразильцы, можно предположить, что цель [A] pache — лица, хорошо владеющие португальским языком. Однако в ходе исследования были обнаружены некоторые фишинг-киты, которые направлены на бренды США.
Чтобы жертва не усомнилась в том, что она совершает покупки у официального ритейлера, злоумышленник создает схожий доменный веб-адрес. Затем киберпреступник получает доступ к веб-хостингу с поддержкой PHP и MySQL, после чего авторизуется в панели администратора и может настроить собственную фишинговую кампанию.
Полный отчет доступен по ссылке: https://research.checkpoint.com/wp-content/uploads/2018/04/Tracking_Down…
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