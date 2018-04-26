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Бывший военный городок Истомино вышел из ведения Минобороны
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Бывший военный городок Истомино вышел из ведения Минобороны 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Администрация Балахнинского района Нижегородской области сообщила о решении проблемы поселка Истомино: земля бывшего военного городка передана из ведения Министерства обороны России в поселение Кочергино.
Акты о передачи земли и расположенных на ней объектов были подписаны представителями Минобороны и поселения Кочергино.в департаменте имущественных отношений министерства в Москве, сообщила пресс-служба администрации Балахнинского района.
Отмечается, что до 25 апреля место жительства более 2 тыс. человек фактически не входило в Балахнинский район, и местные власти ничего не могли изменить в поселке.
«Наша хозяйственная деятельность была бы неправомерна — даже снос старых казарм, оставшихся от авиационного полка, расформированного в 2001 году. В отличие от всех остальных жителей района, истоминцы не имели права участвовать в проекте поддержки местных инициатив, в проекте «Городская среда», поскольку и придомовые территории, и дороги поселку не принадлежали, — рассказал глава администрации поселения Кочергино Сергей Перунин, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Передача земли и объектов на ней дает старт новой жизни поселка. Теперь здесь можно строить детский сад, дороги, реконструировать котельную, отапливающую кадетский корпус ПФО, находящийся в Истомино, и многоквартирный фонд, отмечается в пресс-релизе.
По словам главы местного самоуправления Балахнинского района Павла Коженкова, давний вопрос поселка Истомино решился благодаря протекции врио губернатора Глеба Никитина. Павел Коженков отметил, что Минобороны предложило начать работу по выявлению в районе и подготовке к передаче других земель, принадлежащих ведомству, но не используемых.
Фото: balakhna.nn.ru.
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