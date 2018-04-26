Бывший военный городок Истомино вышел из ведения Минобороны

Акты о передачи земли и расположенных на ней объектов были подписаны представителями Минобороны и поселения Кочергино.в департаменте имущественных отношений министерства в Москве , сообщила пресс-служба администрации Балахнинского района.

Отмечается, что до 25 апреля место жительства более 2 тыс. человек фактически не входило в Балахнинский район, и местные власти ничего не могли изменить в поселке.

«Наша хозяйственная деятельность была бы неправомерна — даже снос старых казарм, оставшихся от авиационного полка, расформированного в 2001 году. В отличие от всех остальных жителей района, истоминцы не имели права участвовать в проекте поддержки местных инициатив, в проекте «Городская среда», поскольку и придомовые территории, и дороги поселку не принадлежали, — рассказал глава администрации поселения Кочергино Сергей Перунин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Передача земли и объектов на ней дает старт новой жизни поселка. Теперь здесь можно строить детский сад, дороги, реконструировать котельную, отапливающую кадетский корпус ПФО, находящийся в Истомино, и многоквартирный фонд, отмечается в пресс-релизе.

По словам главы местного самоуправления Балахнинского района Павла Коженкова, давний вопрос поселка Истомино решился благодаря протекции врио губернатора Глеба Никитина . Павел Коженков отметил, что Минобороны предложило начать работу по выявлению в районе и подготовке к передаче других земель, принадлежащих ведомству, но не используемых.

Фото: balakhna.nn.ru.