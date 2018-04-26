Алексей Тищенко выступит спикером на форуме «Спорт и Россия-2018» в Сочи 

Крупный спортивный форум с вручением одноименной премии отель Radisson Rosa Khutor примет с 26 по 28 апреля.
Ежегодный форум, посвященный стратегии развития индустрии спорта и инвестициям в спорт, состоится в олимпийском Сочи. Премия «Спорт и Россия» в области поддержки спорта и здорового образа жизни вручается на форуме с 2014 года в 10-ти категориях с множеством номинаций: «За личный вклад в развитие и популяризацию спорта», «Лучший спортивный товар года», «Меценат года», «Лучшее мероприятие года» и других.
Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по боксу Алексей Тищенко станет одним из главных спикеров форума в 2018 году.
— Предложение по участию в Форуме поступило от Федерации бокса России, — рассказал Алексей пресс-службе Минспорта Омской области. — Для выступления предложили несколько тем. Я выбрал «Спортсмен-мотиватор. Как спорт может стать частью жизни». Честно говоря, последний раз перед большой аудиторией выступал на защите диплома и кандидатской диссертации! Основные тезисы уже продумал, фактуру дорабатываю. Что-то расскажу и о личном опыте: как в детстве на меня повлиял Андрея Курнявка и боксерские перчатки, которые он якобы мне передал.
Отдельную часть выступления Алексей Тищенко может посвятить общественной работе, которая тоже способна быть эффективным инструментом продвижения спорта и ЗОЖ. Напомним, сам Тищенко возглавляет областной Центр олимпийской подготовки по боксу, является президентом регионального Олимпийского совета, почетным президентом областной Федерации бокса, официальным послом комплекса ГТО в Омской области, а также несет иную общественную нагрузку.
Выступление двукратного олимпийского чемпиона в Сочи состоится во второй день форума — 27 апреля, на пленарной дискуссии «Тренды в продвижении здорового образа жизни». Вечером того же дня пройдет церемония награждения лауреатов премии «Спорт и Россия-2018», ведущим которой выступит комментатор Юрий Розанов.
Ожидается, что почетными гостями (но не спикерами) события в 2018 году станут футболисты Евгений Алдонин, Александр Филимонов и кёрлингистка Анастасия Брызгалова.