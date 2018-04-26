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В Кирове появится техническая инспекция, которая будет следить за уборкой улиц и очисткой крыш
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В Кирове появится техническая инспекция, которая будет следить за уборкой улиц и очисткой крыш 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На сегодняшнем оперативном совещании в мэрии глава администрации города Илья Шульгин предложил коллегам продумать вопрос о создании в городе единой административно-технической инспекции.
Новое ведоство будет обладать надзорными полномочиями и следить за соблюдением всего спектра требований к благоустройству территорий: это и уборка улиц, дворов, и очистка крыш, и незаконная реклама, торговля, — сказал глава администрации Кирова Илья Шульгин.
Сити-менеджер дал своему заместителю Александру Ященко и управлению благоустройства и транспорта 2 недели для проработки вопроса о создании такой инспекции.
Сейчас в каждом территориальном управлении рейды по вопросам содержания дворов и крыш проходят дважды в день. Только в текущем сезоне управляющим компаниям Кирова выдано около 2 тысяч предписаний. Большинство УК, по словам инспекторов, оперативно реагируют на замечания и предписания. Но есть те, кто систематически игнорируют требования групп «Муниципального контроля». Напомним, ранее Шульгин раскритиковал работу коммунальщиков, которые не справились с последствиями снегопада — кировчане три дня часами стояли в пробкам, чтобы попасть на работу и учебу.
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