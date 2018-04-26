В Кирове появится техническая инспекция, которая будет следить за уборкой улиц и очисткой крыш

На сегодняшнем оперативном совещании в мэрии глава администрации города Илья Шульгин предложил коллегам продумать вопрос о создании в городе единой административно-технической инспекции.

Новое ведоство будет обладать надзорными полномочиями и следить за соблюдением всего спектра требований к благоустройству территорий: это и уборка улиц, дворов, и очистка крыш, и незаконная реклама, торговля, — сказал глава администрации Кирова Илья Шульгин.

Сити-менеджер дал своему заместителю Александру Ященко и управлению благоустройства и транспорта 2 недели для проработки вопроса о создании такой инспекции.

Сейчас в каждом территориальном управлении рейды по вопросам содержания дворов и крыш проходят дважды в день. Только в текущем сезоне управляющим компаниям Кирова выдано около 2 тысяч предписаний. Большинство УК, по словам инспекторов, оперативно реагируют на замечания и предписания. Но есть те, кто систематически игнорируют требования групп «Муниципального контроля». Напомним, ранее Шульгин раскритиковал работу коммунальщиков, которые не справились с последствиями снегопада — кировчане три дня часами стояли в пробкам, чтобы попасть на работу и учебу.