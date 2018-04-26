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Красноярский рецидивист надругался над двумя школьницами
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Красноярский рецидивист надругался над двумя школьницами 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Две 10-летние сестры из Зеленогорска пали жертвой 55-летнего педофила, обманом заманившего их к себе в квартиру, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. На допросе неоднократно судимый злоумышленник неожиданно забыл, что произошло днем 25 апреля.
"Что-то предложил, видать, и еще что-то. Я точно не помню. Может чем-то заинтересовал", — предположил задержанный.
По предварительной версии, он попросил возвращавшихся из школы девочек помочь открыть дверь, но стоило щелкнуть замку, как мужчина затолкал детей внутрь и не выпускал.
"Зашли домой, какую-то музыку включал, телевизор, наверное, танцевали. Потом заставил раздеться, сам разделся… В неадекватном таком состоянии, то есть в опьянении. Спирта напился", — пояснил подозреваемый.
Тревогу забила бабушка сестер, которые вовремя не вернулись домой. Стражи порядка быстро вышли на след рецидивиста, «совершившего насильственные действия сексуального характера». Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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