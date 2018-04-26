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В Прикамье участники войны и труженики тыла получат выплаты к 9 мая
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В Прикамье участники войны и труженики тыла получат выплаты к 9 мая 

АиФ Пермь 29 минут назад
Фото: АиФ Пермь
В Пермском крае более 20 тысяч участников, инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, несовершеннолетних узников фашизма и жителей блокадного Ленинграда получат единовременную денежную выплату.
Такое решение приняли 26 апреля на заседании Правительства Пермского края.
«Приближается День Победы, в его преддверии, по указу Президента России, все участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а у нас в крае их, к сожалению, осталось чуть более 1200 человек, получат единовременную поддержку в размере 10 тысяч рублей. Эти выплаты ветераны получат вместе с пенсией, никуда ходить и заполнять какие-то дополнительные бумаги не нужно, — подчеркнул губернатор Пермского края Максим Решетников. — Считаю правильным, если мы, в свою очередь, на краевом уровне, также осуществим выплаты труженикам тыла. С такой просьбой обратился краевой совет ветеранов. Как и в прошлом году, единовременная выплата составит три тысячи рублей, и её получит более 19 тысяч человек».
Министр социального развития Пермского края Павел Фокин сообщил, что на эти цели потребуется 59 млн рублей из резервного фонда Пермского края.
«Все ветераны получат выплату привычным для них способом — как получение пенсии. Выплата будет предоставлена автоматически, специально за ней обращаться в органы социальной защиты не нужно, — пояснил министр социального развития Павел Фокин. — Все выплаты будут произведены до 9 мая».
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