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Более 20 тысяч ветеранов в Прикамье получат единовременную выплату
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Более 20 тысяч ветеранов в Прикамье получат единовременную выплату 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Пермском крае более 20 тысяч ветеранов и участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла получат единовременную выплату, сообщает пресс-служба регионального правительства. Сегодня в Прикамье четь более 1,2 тысячи человек, которые участвовали в Великой Отечественной войне, воевав на фронте. Единовременная выплата для участников боевых действий составит десять тысяч рублей, для тружеников тыла — три тысячи рублей. Ее получат 19 тысяч человек.
На единовременную денежную выплату краевым бюджетом предусмотрено 59 млн рублей из резервного фонда Пермского края. Выплату получат участники, инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла, несовершеннолетние узники фашизма и жители блокадного Ленинграда.
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