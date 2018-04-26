Распродажи: главные уловки продавцов

Начало любого сезона — время шопинга. Но не стоит забывать о всяческих уловках продавцов, ненастоящих скидках и других трюках.

Любой продавец всегда ищет способ нажиться на своих покупателях. Будь то странные акции или наценка, выгода всегда должна быть. Да и ведутся покупатели на подобные трюки достаточно легко — большинство из них выглядит вполне обычными и не вызывают подозрительности. К примеру, самый частый прием продавцов — слегка завысить цену товара за пару недель до распродажи, чтобы дальше поставить цену может быть даже выше исходной, и выдавать ее за заниженную. Такие приемы чаще всего применяются при не очень больших скидках — 10%, 20%, а может и 30%. Точно можно лишь сказать, что если на товаре стоит ценник с цифрами 70%, а то и 90%, то, скорее всего, скидка будет настоящей — но, естественно, не такой огромной, а будет составлять примерно 30-40%.

Подобные уловки достаточно легко раскусить — частенько продавцы не задумываясь клеят новый ценник поверх старого, и совершенно легко становится отклеить его и узнать настоящую исходную цену. Более того, совсем, можно сказать, обленившиеся продавцы могут клеить и клеить эти ценники друг на друга, создавая множество слоев. Поэтому, если вы видите яркие наклейки, кричащие о новой цене, не стоит сразу же вестись на это.

Ценники могут использовать еще более коварным и нечестным образом. Нередко на этикетке просто даже не печатают исходную цену, стараясь убедить покупателя в том, что какая-то абстрактная цена абсолютно точно является сниженной.

Также продавцы могут проворачивать фокусы с числами. Рассчитать скидку в 50%, поделив цену пополам, обычно не составляет труда — поэтому продавцы редко используют такую скидку. Чаще попадаются скидки в 30, 60, даже 45 процентов, потому как продавцы ориентируются на то, что покупатель не будет заморачиваться и рассчитывать скидку, которая в итоге, скорее всего, окажется гораздо меньше заявленной. Срок той или иной акции тоже может быть с подвохом. К примеру, в одном магазине акция длится до конца августа, а в другом может продлиться лишь до середины июля. Но в любом случае, витрины и в том, и в другом поменяют только с началом осеннего сезона.

Очередной риск распродаж — вещи плохого качества. Но рядом с уцененными товарами в 90 процентах случаев будет этикетка «Товар, купленный со скидкой, возврату и обмену не подлежит», что, кстати, нарушает закон о защите прав потребителей. Продавцы бытовой техники пользуются еще более неприятной уловкой — происходит реклама, к примеру, холодильника; покупатель настраивается на покупку и приходит в магазин с мыслью о том, что сегодня он купит холодильник; покупателю говорят, что данная модель закончилась, предлагают что-то подороже, и покупатель невольно ведется на такой маркетинговый ход. Даже учитывая все вышеописанные приемы, они остаются ничем по сравнению с самым большим обманом на распродажах. На деле, цена, которую мы видим после скидки — та цена, которую товар изначально должен был иметь. Если сложить себестоимость товара и все необходимые наценки (те, которые идут на зарплату сотрудникам, аренду помещения и так далее), цена товара без скидки все равно будет иметь достаточно большую наценку. Невозможно узнать, на что идут эти деньги, но в итоге оказывается, что цена на товар со «скидкой» оказывается равной его себестоимости, поэтому, хоть и получается, что Вы покупаете товар дешевле, чем обычно, честной эта скидка все равно не является.

Вот что по этому поводу говорит председатель правления Конфедерации обществ потребителей: «Порядок проведения распродаж в России не регламентирован. В Евросоюзе есть специальная директива, в которой прописаны требования к распродажам. Там, например, содержится запрет такой техники, как ловля на живца, когда сеть рекламирует какие-то виды товара по очень низкой цене, но при этом завозит их небольшими партиями. У нас это не запрещено и используется, в частности, многими магазинами бытовой техники.

Обман на распродажах — вещь довольно стабильная в течение последних 15 лет. Ещё один распространённый приём — объявления типа „товар обмену и возврату не подлежит“. Это полная ерунда, если что-то не подошло по размеру, то скидка тут никак не влияет. Если же продавец отказывается принимать, нужно позвать администратора и вместе с ним полистать закон „О защите прав потребителей“, а в крайнем случае можно подавать в суд или обратиться в Роспотребнадзор .»

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