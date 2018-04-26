Лукашенко выразил озабоченность состоянием сельхозтехники

С критического анализа состояния машинно-тракторного парка Беларуси начал «разбор полетов» на совещании в Минске Александр Лукашенко , жестко предупредив исполнительную власть, что «предприятия несут серьезную ответственность за сохранность сельхозтехники». Озабоченность лидера республики, судя по его реакции, вызвал доклад ответственных лиц по вопросам соблюдения противопожарной дисциплины и обеспечения хранения сельскохозяйственной техники, передает пресс-служба главы государства.

Президент пояснил, почему уделяет пристальное внимание этим вопросам. «Если бы эту сельхозтехнику — тракторы, автомобильную и прицепную технику — коллективные предприятия покупали за свой кровный рубль, пожалуйста — можете меня критиковать. Но когда предприятия всех форм собственности идут с протянутой рукой в бюджет и просят субсидии, дотации и кредиты, притом льготные, и за счет этого приобретают технику, тогда будьте добры достать и положить на стол свою активность по сохранности этой техники», — потребовал Лукашенко.

Лидером страны было дано поручение до 15 апреля разобраться с фактами бесхозяйственности самым жестким образом, вплоть до возбуждения уголовных дел. В этой связи он просил проинформировать его, как выполняются поручения, назвав порядок на «транспортном дворе» каждого предприятия показателем «железной дисциплины, соблюдения технологий, безопасности работников». А в целом, подчеркнул оратор, это важнейший элемент экономики села. И с горечью констатировал, что «если техника гробится в течение двух лет, а должна эксплуатироваться двадцать лет, то сколько нужно денег для ее обновления и замены».