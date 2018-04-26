Лукашенко выразил озабоченность состоянием сельхозтехники 

С критического анализа состояния машинно-тракторного парка Беларуси начал «разбор полетов» на совещании в Минске Александр Лукашенко, жестко предупредив исполнительную власть, что «предприятия несут серьезную ответственность за сохранность сельхозтехники». Озабоченность лидера республики, судя по его реакции, вызвал доклад ответственных лиц по вопросам соблюдения противопожарной дисциплины и обеспечения хранения сельскохозяйственной техники, передает пресс-служба главы государства.
Президент пояснил, почему уделяет пристальное внимание этим вопросам. «Если бы эту сельхозтехнику — тракторы, автомобильную и прицепную технику — коллективные предприятия покупали за свой кровный рубль, пожалуйста — можете меня критиковать. Но когда предприятия всех форм собственности идут с протянутой рукой в бюджет и просят субсидии, дотации и кредиты, притом льготные, и за счет этого приобретают технику, тогда будьте добры достать и положить на стол свою активность по сохранности этой техники», — потребовал Лукашенко.
Лидером страны было дано поручение до 15 апреля разобраться с фактами бесхозяйственности самым жестким образом, вплоть до возбуждения уголовных дел. В этой связи он просил проинформировать его, как выполняются поручения, назвав порядок на «транспортном дворе» каждого предприятия показателем «железной дисциплины, соблюдения технологий, безопасности работников». А в целом, подчеркнул оратор, это важнейший элемент экономики села. И с горечью констатировал, что «если техника гробится в течение двух лет, а должна эксплуатироваться двадцать лет, то сколько нужно денег для ее обновления и замены».
На совещании были затронуты и вопросы противопожарной безопасности, ситуация с которой, по оценке президента, «складывается не лучшим образом». Только с начала года произошло более 160 пожаров в организациях РБ, а в жилом фонде их число приближается к 1,6 тысяч. «Не дай бог получить что-то близкое к Кемерово», — предостерег Александр Лукашенко, напомнив о своем требовании «проверить все объекты и устранить все имеющиеся нарушения».