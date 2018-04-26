Бывший глава норвежской Statoil возглавит совет директоров BP

Бывший глава норвежской нефтегазовой компании Statoil Хельге Лунд возглавит совет директоров British Petroleum, говорится в сообщении BP.

Лунд с 1 января 2019 года сменит на этом посту Карла-Хенрика Сванберга.

«BP объявила о том, что она назначила Хельге Лунда на должность Карла-Хенрика Сванберга в качестве председателя совета директоров BP. Лунд присоединится к совету директоров ВР в качестве неисполнительного директора 1 сентября 2018 года. Он будет назначен председателем совета 1 января 2019 года», — говорится в сообщении.

Как отмечает BP, при этом Лунд покинет совет директоров американской нефтесервисной компании Schlumberger.

Хельге Лунд возглавлял Statoil с августа 2004 года по октябрь 2014 года.