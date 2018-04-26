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Зависимых от наркотиков москвичей становится меньше
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Зависимых от наркотиков москвичей становится меньше 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Количество жителей столицы, страдающих от наркотической зависимости, за последний год уменьшилось на 12,5 процента. Об этом сообщается в Докладе о результатах мониторинга наркоситуации в городе Москве за 2017 год.
В прошлом году наркологической службой Департамента здравоохранения Москвы были зарегистрированы 27 044 человека с синдромом наркотической зависимости. Это почти на 4000 человек меньше, чем в 2016-м. По данным скорой медицинской помощи, количество случаев отравления наркотиками за последние три года в столице уменьшилось более чем в два раза — в прошлом году было зафиксировано 4369 случаев.
Кроме того, в минувшем году в медицинских учреждениях столицы прошли осмотр почти 50 тысяч горожан в возрасте 15–16 лет. Ни одного наркозависимого среди них медики не выявили. При проведении первоначальной постановки на воинский учет в 2017 году медицинское освидетельствование прошли 39 479 юношей. В их числе потребителей наркотических веществ тоже не оказалось.
Также за год количество впервые выявленных потребителей наркотиков среди несовершеннолетних уменьшилось на 33 процента.
— Сотрудники наркологической службы Департамента здравоохранения проводили профилактическую работу в учебных заведениях, в городских поликлиниках, в городских больницах, в женских консультациях и родильных домах, — сообщается в докладе. — Всего за минувший год было проведено порядка 10 тысяч профилактических мероприятий.
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