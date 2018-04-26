Москва может запретить рекламные граффити на стенах домов во время ЧМ 

Как сообщает «Коммерсант», Департамент СМИ и рекламы подготовил поправки к городскому закону о благоустройстве, которые существенно усложнят размещение рекламы на стенах домов — как говорят власти, нужно запретить в столице партизанский маркетинг. В ближайшее время поправки планируется внести в Мосгорудму. До сих пор нанесение граффити не регламентировалось — рекламодатели напрямую договаривались с управляющими домов. Теперь каждому граффити потребуется дизайн-проект, согласованный в худсовете при Архитектурном совете Москвы и утвержденный в Москомархитектуре.