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Москва может запретить рекламные граффити на стенах домов во время ЧМ
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Москва может запретить рекламные граффити на стенах домов во время ЧМ 

Авторадио 1 час назад
Как сообщает «Коммерсант», Департамент СМИ и рекламы подготовил поправки к городскому закону о благоустройстве, которые существенно усложнят размещение рекламы на стенах домов — как говорят власти, нужно запретить в столице партизанский маркетинг. В ближайшее время поправки планируется внести в Мосгорудму. До сих пор нанесение граффити не регламентировалось — рекламодатели напрямую договаривались с управляющими домов. Теперь каждому граффити потребуется дизайн-проект, согласованный в худсовете при Архитектурном совете Москвы и утвержденный в Москомархитектуре.
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