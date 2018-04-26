«Сегодня клиенториентированность пришла во власть» 

«В Тюменской области достаточно широко представлены меры поддержки, их довольно много, есть, где поискать поддержку для своей деятельности. Например, „Фабрика проектов“ от „Инвестиционного агентства Тюменской области“. Часто бывает такое, что предприниматели с большим желанием берутся за дело, но бизнес-модель не очень проработана, и он получает финансовые убытки, теряет желание заниматься своим делом. „Фабрика проектов“ поможет уберечь его от этого, доработать свой проект, чтобы он стал успешным. Есть много способов поддержать бизнес и на уровне муниципалитета, в том числе финансово.
Бытует мнение, что в городе, в регионе, в стране сложилась определенная экономическая ситуация, и саму ее изменить невозможно. Но вы видите, что достаточно много усилий прилагается, чтобы в этой экономической действительности создать наиболее благоприятные условия для предпринимателей в нашей области и городе. Здесь все-таки срабатывает диалектика жизни: через создание этих условий, через развитие наших субъектов мы меняем ситуацию в целом. Самый главный вывод, который можно сделать: если у вас появилась идея, любой вопрос, связанный с развитием бизнеса, надо идти и обращаться в госорганы. Сейчас они совсем не такие, какими были много лет назад. Есть такое понятие — клиенториентированность. Сегодня это пришло во власть. Поэтому мы всегда ждем предпринимателей, готовы с ними работать, находить решение тех или иных задач».