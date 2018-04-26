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«Разума у нас не хватает». Челябинские депутаты отклонили закон об ограничении своих полномочий
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«Разума у нас не хватает». Челябинские депутаты отклонили закон об ограничении своих полномочий 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
С докладом, которому суждено было стать скандальным, сегодня выступил заместитель председателя законодательного собрания, председатель комитета по законодательству и государственному строительству Анатолий Брагин: «Проект закона касается изменения в закон области „О статусе депутатов законодательного собрания“ и „О гарантиях осуществления полномочий должностных лиц местного самоуправления“. Из закона исключается право беспрепятственного посещения депутатами организаций, в которых имеется государственная или муниципальная доля».
По словам Брагина, его комитет одобрил данный законопроект и рекомендовал принять в первом и третьем чтеничях, поскольку данные поправки соответствуют требованиям федерального закона. Впрочем, в дело вмешались оппозиционеры, создав ажиотаж вокруг данной темы. Первой о протесте заявила депутат от «Справедливой России» Ольга Мухометьярова. Она, кстати, накануне вышла из комитета по социальной политике и примкнула к компании тех, кто решает вопросы бюджетной политики региона. По ее мнению, новый закон сильно ограничит парламентариев в правах.
«На комитете я воздержалась по поводу этого вопроса в части исключения норм, предоставляющих депутату законодательного собрания право посещать организации, полностью или частично финансируемые из областного бюджета. Я считаю, что данная позиция нарушает не только мои права, но и право граждан на управление государством. Властью в нашей стране является народ, который реализует это право через своих депутатов. А эти поправки запрещают посещать бюджетные заведения, к которым сегодня достаточно много вопросов. Функции контроля с нас никто не снимал!», — заявила Ольга Мухометьярова.
Справедливоросс пригрозила обращением в суд, если закон будет принят. Мухометьярову поддержали и другие коллеги и даже оппоненты.
«Эта поправка ухудшает положение депутата законодательного собрания», — отозвался депутат от «Единой России» Сергей Буяков.
Против таких изменений высказался и Игорь Свеженцев, который заявил, что предлагаемая инициатива — «это абсурд». Протестное настроение выразил и коммунист Игорь Егоров: «90 процентов своего времени мы, как депутаты, проводим именно в тех организациях, где есть бюджетное финансирование. Принимая эту поправку, мы сами себя ограничиваем в возможностях представлять интересы наших избирателей. Когда люди приходят к нам и жалуются на взятки в школах или плохое медицинское обслуживание, мы не имеем права в это учреждение зайти? Как мы будем исполнять свои функции? Вы говорите, что судебная практика показывает, что бюджетные организации оказываются в другой плоскости, не одинаково с коммерческими? Так они и финансируются совсем по-другому».
В итоге за принятие закона из 45 депутатов проголосовали 24, против — 14 человек, еще четверо воздержались, а трое и вовсе не голосовали — закон не был принят.
Фото с сайта законодательного собрания Челябинской области.
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