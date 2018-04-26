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ПГК и РЖД: эффективное развитие цифровых сервисов в интересах клиента
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ПГК и РЖД: эффективное развитие цифровых сервисов в интересах клиента 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Стороны договорились о совместной работе над расширением функционала электронной торговой площадки «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП) и оперативном обмене данными, обеспечивающем эффективное развитие информационного сервиса. Для успешной реализации проекта сформирована постоянная рабочая группа.
«Мы рассматриваем электронную торговую площадку как один из способов повышения привлекательности железнодорожных грузовых перевозок. Современные цифровые технологии могут позволить сделать процесс заказа вагона максимально прозрачным и доступным всем участникам перевозочного процесса. Уверен, наше взаимодействие даст новый толчок динамичному развитию цифровых технологий на железной дороге», — прокомментировал генеральный директор ПГК Александр Сапронов.
«Применение цифровой платформы при организации железнодорожных перевозок позволит не только повысить эффективность ее участникам, но и значительно упростит клиентам доступ к инфраструктуре. Конкурентоспособность железнодорожного транспорта при этом будет только расти», — отметил генеральный директор «Цифровой логистики» Александр Кочуков.
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