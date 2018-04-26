Очистные сооружения «Вологдагорводоканала» будут реконструированы

На эти цели требуется более 120 миллионов рублей. Модернизация позволит снизить концентрацию химических реагентов в воде, а значит, убрать неприятный запах и привкус. Часть средств уже предусмотрена в городском бюджете на 2018-2019 годы. Сегодня на Градсовете будет обсуждаться областное финансирование на эти цели. Как подчеркнули участники совещания, вопрос снабжения населения качественной питьевой водой является приоритетной задачей и для Правительства области, и для Администрации города.

Также обсудили необходимость капитального ремонта тракта водоподачи из Кубенского водохранилища. Работы планируется провести в четыре этапа, закончив их в 2022 году. Цена вопроса — 386,5 млн рублей. Уже подтверждено финансирование на эти цели из федерального бюджета.