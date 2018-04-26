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Очистные сооружения «Вологдагорводоканала» будут реконструированы
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Очистные сооружения «Вологдагорводоканала» будут реконструированы 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Об этом шла речь сегодня во время выездного совещания Губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова и Мэра Вологды Сергея Воропанова. Они побывали на очистных сооружениях водопровода МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» и пришли к выводу, что необходима реконструкция реагентного хозяйства.
На эти цели требуется более 120 миллионов рублей. Модернизация позволит снизить концентрацию химических реагентов в воде, а значит, убрать неприятный запах и привкус. Часть средств уже предусмотрена в городском бюджете на 2018-2019 годы. Сегодня на Градсовете будет обсуждаться областное финансирование на эти цели. Как подчеркнули участники совещания, вопрос снабжения населения качественной питьевой водой является приоритетной задачей и для Правительства области, и для Администрации города.
Также обсудили необходимость капитального ремонта тракта водоподачи из Кубенского водохранилища. Работы планируется провести в четыре этапа, закончив их в 2022 году. Цена вопроса — 386,5 млн рублей. Уже подтверждено финансирование на эти цели из федерального бюджета.
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