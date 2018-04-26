«Пятерочка» открывает магазины в отдаленных от центра районах Самары

Костроме, Екатеринбурге, Сыктывкаре, Казани, Санкт-Петербурге, Омске, Он стал уже 208 магазином в Самаре . Одновременно с ним открылись еще 11 новых «Пятерочек» в различных регионах России : в Москве Брянске , Воронеже, Челябинске Адыгейске . Так торговая сеть отметила очередной юбилей — запуск 12 000-го магазина в стране.

В настоящее время в Самарской области работает более 460 магазинов торговой сети «Пятерочка» и почти половина из них — в областной столице. «Наша основная миссия быть ближе к нашему покупателю, — говорит директор Волжского дивизиона торговой сети „Пятерочка“ Алексей Грунин. — До конца года в регионе планируем открыть еще порядка 100 магазинов». В новом универсаме создано 10 рабочих мест. В целом во всех подразделениях торговой сети в Самарской области трудится около 7 тысяч сотрудников.

Покупателям вновь открытого магазина представлен широкий ассортимент товара — более 3,5 тыс. наименований.

Во всех универсамах «Пятерочка» действуют акции по поддержке отдельных категорий покупателей и принимают карты лояльности. «Мы учитываем пожелания наших клиентов. Так, у нас есть акции, направленные на слабо защищенные слои населения, — рассказал Алексей Грунин и привел несколько примеров. — Пенсионеры, которые приходят в наши магазины, могут получить скидки 5-10%. Действует акция „Семейная среда“, когда родители с детьми до 12 лет, совершая покупки в среду, могут получить скидки до 10% на все продукты. Все покупатели могут приобрести „Выручай-карту“ и с ее помощью накапливать баллы, которые в дальнейшем учитываются при оплате. Кроме того, карта лояльности предлагает персонализированные скидки для каждого покупателя».

Х5 Retail Group уделяет большое внимание сотрудничеству с местными производителями. Фермерские хозяйства и крупные сельскохозяйственные организации, работающие в Самарской области, производят качественные продукты, которые пользуются заслуженной популярностью у покупателей. «Сейчас доля местных продуктов на наших полках около 30%, — отмечает Алексей Грунин. — В основном это товары категории фреш: свежие и охлажденные продукты. Мы готовы развивать сотрудничество с поставщиками качественного товара. По этому критерию у нас идет очень серьезный отбор. Заказываются специальные экспертизы, наши представители выезжают на заводы, проверяют качество товара, и после этого начинаем совместную работу».