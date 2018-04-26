Ещё
В Нижегородской области впервые вынесли приговор косметологам-мошенникам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Нижегородской области впервые вынесли приговор косметологам-мошенникам 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
«Между нами, морщин у вас многовато… И кожа проблемная», — услышав такое от «опытных косметологов» в салоне «Примадонна», жительницы Кстова начинали искренне верить, что предложенные процедуры им жизненно необходимы. Ну, кто ж станет упрекать женщину за то, что она хочет быть красивой? Тем более салон такой замечательный: коробку косметики дарят. То, что это не подарок, а неподъёмный кредит, женщины понимали только дома.
Напустили тумана
Салон «Примадонна» открылся в Кстове в июне 2015 года. За дело взялась интернациональная команда: Андрей Мухин и Денис Копытов — из Украины и Белоруссии, Азис Рустамов и Сардор Искандеров — из Узбекистана. Двое из них стали учредителями, двое работниками, а гражданка России Мария Кораблёва — директором.
«Специалисты-косметологи» были просто девушками с улицы, которым только при трёхдневной стажировке в салоне впервые довелось делать кому-то маску. Кроме втирания крема, их учили втираться в доверие к клиенту: «Как доехали? Как настроение? Сейчас мы его поднимем!» и раскручивать на подписание договоров: услуги на год («меньше нельзя — у вас такая проблемная кожа!») — 59 тысяч 900 рублей, на два года — 99 тысяч 800. Отделаться одной процедурой, той самой, которая бесплатная, было невозможно. Если клиентка отказывалась, говорила, например, надо посоветоваться с мужем, парировали: он же, мол, когда машину ремонтирует, с вами не советуется. В общем, всячески обрабатывали. Но главное, как описывают женщины, настойчиво предлагали чай или кофе. Попробовав угощение, клиентки салона, по их словам, ощущали расслабление и будто бы туман в голове. Подсыпали ли что-то в чашку, осталось неясным: посторонние вещества обнаружили в организме одной из посетительниц салона, но связано ли их появление с употреблением кофе в «Примадонне», установить не удалось.
Кредитная история
Как бы там ни было, женщины подписывали договора, не протестовали, когда у них брали паспорт.
— «Я была в непонятном состоянии!» — такое пояснение зачастую давали потерпевшие, — рассказывает старший помощник кстовского городского прокурора Юлия Фехретдинова, поддерживавшая обвинение на громком судебном процессе. — Посетительницам предлагали подписать договор на оказание услуг в салоне. Многие говорят, что слышали при этом слово «кредит», но ранее никогда кредитов не брали, не разбирались в этом вопросе. Они думали, речь о том, что будут приходить каждый месяц в салон, платить за услуги. На самом деле под видом договора на оказание услуг им давали подписать другой — на куплю-продажу косметики.
В суде адвокаты подсудимых осаждали женщин вопросами:
— Вы же добровольно подписали договор! Разве вы не видели, что там ясно написано: «договор купли-продажи»?
Кстовчанкам только оставалось повторять, что они не понимали, что делают.
Коробку с косметикой торжественно вручали, говорили, что это подарок. И только дома, почитав договор, женщины понимали, что косметику они купили в кредит почти под 40 процентов годовых.
— Большинство потерпевших — женщины старше 45 лет со средним достатком. Я спрашивала их: «Зайдя, например, в магазин, вы купили бы косметику за 100 тысяч рублей?», — продолжает Юлия Фехретдинова. — Они отвечали: «Конечно же, нет!»
Но дело было сделано. Клиенток, которые пытались вернуть косметику, из салона выпроваживали. Мошенники подстраховались: по российскому законодательству косметика — товар, который возврату не подлежит.
Косметика с «диагнозом»
Историй о том, как женщин приглашают на бесплатную косметическую процедуру, а выходят они из салонов, сами пока того не подозревая, с кредитными договорами на круглую сумму под огромный процент, немало и по России, и по Нижегородской области. Но впервые по делу мошенников-косметологов вынесен обвинительный приговор.
После того как в полицию пошёл поток заявлений, криминальную компанию в ноябре 2015-го арестовали. Только Кораблёва осталась под подпиской о невыезде.
После длительного расследования дело ещё больше года рассматривалось в Кстовском городском суде. На процессе, кстати, прозвучало и заключение экспертизы по поводу косметики: она оказалась в буквальном смысле опасной. В ней нашли вредные вещества, которые могут вызывать аллергию, дерматит и повышают риск развития онкологических заболеваний.
За мошенничество в особо крупном размере мужская часть компании получила по 2 года 4 месяца колонии общего режима, Кораблёва — условный срок. Виновными все пятеро себя не признали. Но самое важное для кстовчанок, возместят ли им ущерб, освободят ли от выплат по кредиту. Это пока неизвестно. Иски будут рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства.
Имена и фамилии осуждённых изменены — приговор в силу пока не вступил.
Ещё одно «дело косметологов» — об организации преступного сообщества в Нижнем Новгороде — пока не рассмотрено. По нему проходят 20 фигурантов, в том числе граждане Израиля, Армении. Все они работали в фирме «Лайф Косметикс НН» и, по версии следствия, обманом навязывали нижегородкам кредиты. Потерпевших более 200 человек, ущерб — свыше 10 миллионов рублей.
Фирма в июле 2015 года была ликвидирована за многократное нарушение прав потребителей, но суду до сих пор не удалось в этом деле разобраться. В прошлом году оно было направлено в Нижегородский районный суд, однако громкого процесса не случилось — в конце августа суд вернул дело прокурору за нарушения.
Тем временем пострадавшие женщины стали в гражданском порядке обращаться в суды, пытаясь избавиться от кредитов.
Многие также указывали, что подписывали документы, как в тумане. Суммы — до 100 тысяч рублей. У кого-то под 29 процентов годовых, у кого-то — под 36. Одна из нижегородок, например, рассказала, что когда сотрудницы салона красоты настаивали на заключении договора купли-продажи косметических услуг, она отказалась. И её попросили подписать какие-то документы просто для внутренней отчётности компании. Придя домой, женщина поняла, что подписала не только договор купли-продажи услуг с «Лайф Косметикс НН», но и кредитный договор с банком. Первый договор ей через суд удалось расторгнуть, а вот второй — нет. Такой же ответ получали по своим искам и другие нижегородки. «Истица, поставив свои подписи в кредитном договоре, выразила свою волю на заключение договора потребительского кредита, ознакомлена, понимает и согласна с его условиями», «расторжение договора купли-продажи не влечёт расторжения кредитного договора», — к таким выводам каждый раз приходил суд. И ещё: «Ссылка на то, что она признана потерпевшей в рамках расследования уголовного дела, не имеет правового значения для дела, поскольку обвинительного приговора в отношении виновных лиц в настоящее время не вынесено».
Но по делу «Примадонны» приговор есть, так что возможно кстовчанкам это поможет.
Нижегородская правда: последние новости
Первому поезду станции «Стрелка» дали имя Наталья Водянова с семьей на отдыхе в Каталонии: пять трогательных фотографий «Почта России» заработает по принципу «От двери до двери»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»37
Россиян оставят без торговых центров172
Трамп унизил Макрона88
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США163
Самбурская унизила Летучую13
Новости партнеров
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
02:23
Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада
Новости Москвы Погода
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение