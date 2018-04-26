Налоговики привели самые распространенные ошибки в РСВ

Основная ошибка в расчете, которую допускают компании: расхождение показателей базы и сумм взносов между разделами 1 и 3. Кроме того, зачастую бухгалтеры заносят в РСВ неверные персданные работников. В результате сведения, полученные из ПФР не бьются с данными в расчете.

Также налоговики при проверке отчетности часто обнаруживают: — несоответствие кодов выплат из разд. 3 с кодом тарифа, указанным в разд. 1 РСВ. — некорректные порядковые номера месяцев в разд. 3.

Во избежание ошибок налоговики настоятельно рекомендуют проверять РСВ на этапе его подготовки, и активно пользоваться спецсервисами службы.

Напомним, что отчитаться по взносам за 1 квартал нужно не позже 03.05.2018. В этом бухгалтеру поможет наша статья.