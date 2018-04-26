Ещё
Директора Рочегодского ДК отстранили от работы из-за уголовного дела о помощи сыну
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Директора Рочегодского ДК отстранили от работы из-за уголовного дела о помощи сыну 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Директора центра культуры в Рочегде отстранили от работы до 30 мая. Именно тогда закончится предварительное следствие. Ее обвиняют в служебном подлоге и растрате.
Татьяна Ватутина с 2014 года работала директором Рочегодского центра культуры. В 2016 она решила устроить туда же и своего сына. Целый год он получал зарплату работника дома культуры. Загвоздка в том, что живет он в другом регионе.
31 декабря 2016-го Татьяна уволила своего сына в надежде, что никто не узнает про его трудоустройство. За этот год он получал ежемесячную зарплату примерно в 8 тысяч рублей — за год сумма превысила 95 000.
29.ru: последние новости
От Чумбаровки до Гидролизного: где сегодня похолодает в квартирах Северянки самые красивые: инстаподборка солнечных фотографий прекрасных архангелогородок Переправу на Кего закрывают сегодня в первой половине дня
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»37
Россиян оставят без торговых центров172
Трамп унизил Макрона88
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США163
Самбурская унизила Летучую13
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
02:23
Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада
Новости Москвы Погода
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение