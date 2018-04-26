Директора Рочегодского ДК отстранили от работы из-за уголовного дела о помощи сыну

Директора центра культуры в Рочегде отстранили от работы до 30 мая. Именно тогда закончится предварительное следствие. Ее обвиняют в служебном подлоге и растрате.

Татьяна Ватутина с 2014 года работала директором Рочегодского центра культуры. В 2016 она решила устроить туда же и своего сына. Целый год он получал зарплату работника дома культуры. Загвоздка в том, что живет он в другом регионе.

31 декабря 2016-го Татьяна уволила своего сына в надежде, что никто не узнает про его трудоустройство. За этот год он получал ежемесячную зарплату примерно в 8 тысяч рублей — за год сумма превысила 95 000.