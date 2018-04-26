26 апреля 12.00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет пресс-конференция «С какими лозунгами выйдет молодежь на первомайскую демонстрацию?», приуроченная Дню международной солидарности трудящихся.
В ходе пресс-конференции участники расскажут:
— Каковы особенности проведения первомайской демонстрации в Москве и регионах?
— Что будет требовать работающая молодежь?
— Как будут обеспечиваться права самозанятых граждан и фрилансеров?
— Как должен работать социальный лифт для молодых?
К участию приглашены:
— председатель Молодежного Парламента при Госдуме Мария Александровна Воропаева
— заместитель председателя комитета по образованию и науке Борис Александрович Чернышов
-руководитель интернет-направления ВОО «Молодая Гвардия Единой России», куратор проекта «МедиаГвардия» Анна Германовна Рогачева
— секретарь Федерации независимых профсоюзов России, главный редактор центральной профсоюзной газеты «Солидарность» Александр Владимирович Шершуков