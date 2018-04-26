С какими лозунгами выйдет молодежь на первомайскую демонстрацию?

26 апреля 12.00 в пресс-центре « Парламентской газеты » пройдет пресс-конференция «С какими лозунгами выйдет молодежь на первомайскую демонстрацию?», приуроченная Дню международной солидарности трудящихся.

В ходе пресс-конференции участники расскажут:

— Каковы особенности проведения первомайской демонстрации в Москве и регионах?

— Что будет требовать работающая молодежь?

— Как будут обеспечиваться права самозанятых граждан и фрилансеров?

— Как должен работать социальный лифт для молодых?

К участию приглашены: