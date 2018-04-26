Власти упростят прохождение таможни для бизнесменов

Правительство РФ на своем заседании 26 апреля рассматривает проект федерального закона «О таможенном регулировании», которым предполагается привести таможенное законодательство России в соответствие с нормами права ЕАЭС . Этот документ подготовлен Минфином России в связи с вступлением в силу с 1 января 2018 года Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (читайте о ТК ЕАЭС на Legal.Report здесь, здесь и здесь).

По словам разработчиков, новый закон должен упорядочить отношения, связанные с ввозом и вывозом товаров, их перевозкой под таможенным контролем, временным хранением, декларированием, выпуском и использованием в соответствии с таможенными процедурами, а также с проведением таможенного контроля, взиманием и уплатой платежей.

Документом предусмотрено, в частности, «создание благоприятных условий ведения внешнеэкономической деятельности для экономических операторов» — в том числе путем упрощения и ускорения действующих таможенных процедур. Так, сокращены сроки выдачи предварительных решений о стране происхождения товаров и об их классификации, расширен перечень случаев освобождения от предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных платежей. Кроме того, реализована таможенная процедура свободного склада и упрощен порядок идентификации товаров в продуктах их переработки.