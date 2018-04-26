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Германия боится торговой войны с США
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Германия боится торговой войны с США 

News.ru 1 час назад
Опрос показал, что жители Германии обеспокоены возможной торговой войной с США и геополитической обстановкой в мире, связанной с конфронтацией России и Запада в Сирии.
В четверг исследовательская компания GfK заявила, что индекс доверия покупателей в Германии снизился, так же как и ожидания в отношении доходов и экономического развития. При этом желание делать покупки у немцев осталось на высоком уровне, передаёт Fox News.
Недавние опросы показали, что предприятия и финансовые аналитики испытывают опасения, несмотря на то что условия на рынке страны остаются благоприятными.
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