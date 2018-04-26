В Новосибирске создадут Центры коллективного пользования для ОПК и нефтегазовой отрасли

НОВОСИБИРСК , 26 апреля. / ТАСС /. Центры коллективного пользования, в том числе по нанотехнологиям, геофизической гидродинамике и аэродинамике, создадут в Новосибирске в рамках развития научного центра, сообщил в понедельник на заседании, посвященном стратегии научно-технологического развития РФ , председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон . Пользователями технологий, разработанных в центрах, станут предприятия ОПК, нефтегазовой промышленности и других отраслей.

"Проекты, которые прошли через слушания [в правительстве Новосибирской области ], это проекты центров коллективного пользования — центр нанотехнологий в области элементной базы микроэлектроники и крупный междисциплинарный исследовательский комплекс аэрогидродинамики, машиностроения и энергетики, включающий 4 центра коллективного пользования — аэродинамический, перспективных энергетических технологий, геофизической гидродинамики, высокоэнергетических технологий", — сказал Пармон.

"Центр геофизической гидродинамики — это попытка ликвидировать дыру, которая образовалась после санкций на поставку новых технологий для добычи нефти и газа. В России такие центры полностью отсутствуют. Аэродинамический центр имеет направленность оборонного значения — это гиперзвуковые аппараты", — добавил он.

Также правительство одобрило центры генетических технологий на базе института цитологии и генетики, синхротронного излучения и электрон-позитронного коллайдера на базе института ядерной физики.

Центр нанотехнологий будет базироваться в Институте физики полупроводников, междисциплинарный комплекс — в институтах теоретической и прикладной механики, гидродинамики, теплофизики, нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН.