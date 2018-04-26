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В Новосибирске создадут Центры коллективного пользования для ОПК и нефтегазовой отрасли
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В Новосибирске создадут Центры коллективного пользования для ОПК и нефтегазовой отрасли 

ТАСС 1 час назад
НОВОСИБИРСК, 26 апреля. /ТАСС/. Центры коллективного пользования, в том числе по нанотехнологиям, геофизической гидродинамике и аэродинамике, создадут в Новосибирске в рамках развития научного центра, сообщил в понедельник на заседании, посвященном стратегии научно-технологического развития РФ, председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон. Пользователями технологий, разработанных в центрах, станут предприятия ОПК, нефтегазовой промышленности и других отраслей.
"Проекты, которые прошли через слушания [в правительстве Новосибирской области], это проекты центров коллективного пользования — центр нанотехнологий в области элементной базы микроэлектроники и крупный междисциплинарный исследовательский комплекс аэрогидродинамики, машиностроения и энергетики, включающий 4 центра коллективного пользования — аэродинамический, перспективных энергетических технологий, геофизической гидродинамики, высокоэнергетических технологий", — сказал Пармон.
"Центр геофизической гидродинамики — это попытка ликвидировать дыру, которая образовалась после санкций на поставку новых технологий для добычи нефти и газа. В России такие центры полностью отсутствуют. Аэродинамический центр имеет направленность оборонного значения — это гиперзвуковые аппараты", — добавил он.
Потребителями центров будут предприятия Ростеха, "Силовых машин", Объединенной авиастроительной корпорации, Роскосмоса, "Роснефти", "Газпрома" и т. д.
Также правительство одобрило центры генетических технологий на базе института цитологии и генетики, синхротронного излучения и электрон-позитронного коллайдера на базе института ядерной физики.
Центр нанотехнологий будет базироваться в Институте физики полупроводников, междисциплинарный комплекс — в институтах теоретической и прикладной механики, гидродинамики, теплофизики, нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН.
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