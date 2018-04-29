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Поездки в «Сапсанах» подешевеют на майских праздниках
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Поездки в «Сапсанах» подешевеют на майских праздниках 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
РЖД запустили акцию на поездах «Сапсан», по которой билеты на майские продаются со скидками. Они распространяются на все классы обслуживания с отправлением 8 и 9 мая.
Билеты со скидкой можно купить на поезда, курсирующие между Москвой и Петербургом, а также на те, что следуют в столицу из Нижнего Новгорода и обратно. Так, билет в эконом-классе из Москвы в Петербург будет стоить 2 005 рублей. А поездка из Петербурга в Нижний Новгород обойдется в 2 368 рублей. Самой дешевой оказалась поездка из Москвы в Нижний Новгород — стоимость одного билета составляет 952 рубля. Приобрести билет со скидкой можно в кассах вокзалов, на сайте РЖД, а также в приложении «РЖД Пассажирам».
Кроме этого, в период майских праздников будут назначены 263 дополнительных поезда дальнего следования.
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