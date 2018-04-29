Поездки в «Сапсанах» подешевеют на майских праздниках

Кроме этого, в период майских праздников будут назначены 263 дополнительных поезда дальнего следования.

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