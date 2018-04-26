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ТЦ Галерея в Майкопе частично возобновил свою работу
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ТЦ Галерея в Майкопе частично возобновил свою работу 

АиФ Адыгея 1 час назад
В Майкопе торговые центры «Галерея-1», «Галерея-2» открыты для посетителей, в одном из них осталась закрытым подвальное помещение.
«25 апреля на исполнение в Майкопский городской отдел судебных приставов поступило определение Майкопского городского суда о замене обеспечительных мер в виде запрета на осуществление деятельности торговых центров «Галерея-1», «Галерея-2» на обеспечительные меры в виде наложения запрета в пользовании подвальным помещением торгового центра «Галерея-1», рассказали в пресс-службе УФССП по Адыгее.
В рамках данного исполнительного производства судебные приставы открыли доступ в указанные торговые центры, оставив опечатанным подвальное помещение ТЦ «Галерея-1».
Исполнение решения Майкопского городского суда РА будет контролироваться судебными приставами ежедневно до поступления решения об отмене запрета.
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