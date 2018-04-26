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У В А Ж А Е М Ы Е Ж И Т Е Л И 

Управа района Царицыно города Москвы 1 час назад
В последнее время в жилые квартиры под видом сотрудников газовой службы приходят неизвестные люди и навязывают выполнение платной услуги по установке датчиков загазованности и/или замене газового оборудования. Выполнение данных мероприятий не является обязательным.
Разумеется, эти мошенники чаще проникают в квартиры к пожилым и доверчивым людям, навязывая им свои услуги с целью завладения денежными средствами.
Сообщаем, АО «МОСГАЗ» проводит техническое обслуживание газового оборудования один раз в год, установку и замену газового оборудования на платной основе не предлагают.
Правомочность выполнения работ и принадлежность работников к АО «МОСГАЗ» могут быть проверены при обращении жильцов в управляющую компанию или по телефонам Общества: 104, 8 (499) 317-06-20; 8 (499) 613-97-77; 8 (499) 317-06-09; 8 (499) 613-33-52; 8 (499) 613-40-038; (499) 613-98-81.
Управа района Царицыно города Москвы: последние новости
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