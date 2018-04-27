В Прикамье общественники и сотрудники полиции провели для школьников «Ярмарку профессий»

Сотрудники полиции и представители Общественного совета при межмуниципальном отделе МВД России «Соликамский» при поддержке администрации района в рамках краевой программы «На пути героя» провели для школьников «Ярмарку профессий». Цель ‒ популяризация среди молодежи службы в органах внутренних дел, а также формирование положительного имиджа правоохранителей.

В мероприятии, которое началось с экскурсии в отдел полиции, приняли участие школьники, проживающие в различных поселках района. Гостей сопровождал ветеран МВД, председатель Общественного совета при территориальном отделе внутренних дел Геннадий Баженов. Рассказ о полиции он начал в дежурной части. По мнению общественника, именно от слаженных и оперативных действий сотрудников дежурной части зависит эффективность работы всей полиции. Далее с ребятами пообщался начальник отдела по делам несовершеннолетних. Он рассказал, что сотрудники этого подразделения в первую очередь стоят на страже прав детей. Интересной получилась беседа с криминалистом, поделившимся со школьниками секретами своей профессии. Полицейский продемонстрировал, как изымаются следы, которые впоследствии становятся безоговорочным доказательством в раскрытии преступлений. С учащимися встретились и сотрудники уголовного розыска, они поведали интересные истории о профессии оперуполномоченного. Полицейский кинолог в свою очередь продемонстрировал работу служебной собаки по кличке Воланд, он рассказал подросткам, в каких условиях содержатся и как тренируются собаки, какие породы предназначены для службы в полиции, а также в каких направлениях они могут работать.

В завершение мероприятия ребята поблагодарили сотрудников и общественников за интересную встречу и заверили их, что она поможет им определиться с выбором профессии.